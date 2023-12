RUGBY. ''On la ferme et on travaille avec humilité'', Clermont, Une Équipe en Reconstruction, Un Avenir à Redéfinir

Clermont veut retrouver les sommets dans un avenir proche et remporter des titres. Mais les Auvergnats ont conscience qu'ils vont devoir être patients.

Fort d'une première victoire en Challenge Cup face à Édimbourg, Clermont se déplaçait à Gloucester ce vendredi soir. Malgré deux essais inscrits par Jauneau et Sowakula, l'ASM s'est inclinée en Angleterre sur le score de 28 à 17. Un revers qui n'est en rien rédhibitoire pour la qualification puisque les Clermontois recevront les Scarlets avant d'aller défier les Géorgiens de Black Lion. Si la Challenge Cup n'est sans doute pas l'objectif premier des Auvergnats, c'est une compétition qui réussit plutôt bien à l'ASM avec trois titres à son actif. Ce qui en fait le club le plus titré à égalité avec les Harlequins. En cas de nouveau trophée, Clermont serait directement qualifié pour la Champions Cup. Ce qui n'est pas négligeable.

Mais l'ASM a-t-elle les armes pour jouer sur les deux tableaux ? Selon Aurélien Rougerie, le club a avant tout besoin de stabilité. Les dernières saisons ont été mouvementées en coulisses comme sur le pré. Il y a eu des départs au sein du groupe ainsi que des changements successifs dans l'encadrement comme à la direction.

Désormais, Christophe Urios a pour mission de ramener l'ASM vers les sommets. "Le club a besoin de se qualifier et d’être au premier plan. Les gens sont en attente de cela. J’espère qu’on a mis les bonnes personnes pour remonter l’ASM", confie l'ancien centre du XV de France au Midi Olympique. Rougerie, qui était sur la réserve lors de sa nomination, estime à présent qu'il est l'homme de la situation. "On avait besoin de cette rigueur comme on a pu l’avoir en 2006 quand Vern est arrivé. Nous sommes sur le même schéma."

En 2022, l'ancienne direction avait annoncé l'objectif de remporter la Champions Cup d'ici à 2025 et de jouer le titre national en 2023-2024. Pour l'heure, l'ASM pointe à la 8e place du Top 14 avec cinq victoires après neuf journées. Ce projet est-il toujours d'actualité ? Si Clermont veut évidemment remporter des trophées, "dire qu’on sera champion en 2025 est une hérésie. Aujourd’hui, on la ferme et on travaille avec humilité. Nous sommes en reconstruction donc on va avancer."

Pour rappel, Michelin est devenu actionnaire à 100% du club auvergnat en juin 2023 avec pour objectif de "consolider le club et de pérenniser son activité économique tout en affirmant de hautes ambitions sportives". 11 millions d'euros avaient été injectés pour faire face au déficit du club. Sans ça, le club aurait pu être relégué et même disparaitre.

"Je n’incrimine absolument pas les joueurs, plusieurs d’entre eux se sont gravement blessés et leurs contrats de quatre ans avec des gros salaires ont mis en péril le club", confie Rougerie. L'ancien trois quarts estime qu'il faut faire attention à la durée des contrats. Et il n'a pas hésité à le dire, quitte à s'engueuler avec certaines personnes. Sécuriser des jeunes pendant plusieurs saisons, comme cela avait été le cas avec Penaud en 2018, d'accord, mais attention à l'équilibre au sein du groupe.

Pour l'heure, l'ASM travaille encore dessus et il faudra selon lui encore quelques saisons pour que la situation se stabilise. "Je pense que c'est mieux de discuter tous les deux ans et d'avoir des « releveurs » et des données tangibles. Si le mec est sur le terrain, il doit être payé, même très bien et inversement. Cela me semble logique." Une nouvelle ère commence à Clermont sous l'impulsion de jeunes talents comme Baptiste Jauneau et Killian Tixeront, qui a récemment prolongé...de deux ans, à l'instar des vétérans George Moala (33 ans) et Sébastien Bézy (32 ans).