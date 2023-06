RUGBY. Top 14. A Clermont, Michelin reprend les choses en main avec de grandes ambitions !

Ce vendredi, Clermont a annoncé que le groupe Michelin devient actionnaire à 100% du club auvergnat. L'ASM espère retrouver sa stabilité et les sommets.

Clermont veut retrouver les sommets du rugby français et européen. Et il s'en donne les moyens puisque le groupe Michelin devient actionnaire à 100% de la formation auvergnate ! Objectif : "consolider le club et de pérenniser son activité économique tout en affirmant de hautes ambitions sportives." L'ASM veut écrire une nouvelle page de son histoire et entamer une transformation et le manufacturier va l'y aider. "Le soutien du groupe Michelin va permettre au club de relever la tête, de prendre un nouveau départ et de retrouver très vite de la stabilité et de l'ambition dans tous les domaines", confie Le Président de l'ASM CA, Jean-Claude Pats, via le communiqué officielle du club. La Montagne nous apprend que le déficit du club était de l'ordre de 6,5 millions. Un apport d'environ 11 millions a été effectué. "Le club quitte donc le giron de l'ASM Omnisports, qui le détenait en quasi-totalité." Sans le groupe Michelin, l'ASM aurait pu être relégué. Mais il aurait également pu disparaître.

Clermont explique que sa situation économique a été impactée par plusieurs facteurs, dont la crise sanitaire et le manque de résultats sportifs. Lesquels "ont pesé lourdement sur les finances du club." Ils font donc apporter de la stabilité dans ce domaine. "Une transformation en profondeur du modèle économique" est à prévoir. Elle se construira autour de la marque ASM, mais aussi le stade, les supporters et les partenaires. Un soutien qui n'a cependant pas vocation à être définitif, mais qui, selon les résultats notamment, pourrait durer dans le temps. Le groupe Michelin et la formation auvergnate entendent à nouveau ouvrir le capital à l'avenir. Mais "une fois la performance sportive et les résultats économiques retrouvés". La pression est donc maximale sur le staff et les joueurs. Christophe Urios va avoir du pain sur la planche. Un défi cependant à la hauteur du personnage. L'entraîneur va devoir construire une nouvelle équipe et faire face aux départs de plusieurs joueurs importants (17 au total). On pense bien évidemment à Damian Penaud, qui a signé à l'UBB. Mais il ne faut pas non plus oublier Iturria (Bayonne), Cancoriet (La Rochelle), Pélissié (Brive), etc, sans oublier les retraites de Lapandry, Vahaamahina et Kubriashvili. Bref, une page se tourne en Auvergne et l'ASM entend bien redorer son blason et redevenir une place forte de l'ovalie, comme c'était le cas, il n'y a pas si longtemps.