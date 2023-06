RUGBY. Ces 5 finales de Top 14 qui ont marqué à jamais la mémoire des supporters !

Avant le choc en finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et la Rochelle, retour sur ces cinq matchs qui ont marqué les mémoires des fans de rugby.

2006

Une finale marquante à plus d'un titre entre Biarritz et le Stade Toulousain. C'est en effet la première finale historique du Top 14. Et c'est le BO qui en est sorti vainqueur. Et avec la manière puisque les Basques avaient passé 40 points aux Toulousains pour un écart à la sirène de 27 unités car les vaincus n'avaient inscrit que 13 unités. Ce qui donne quand même la finale la plus prolifique depuis le passage à 14 formations avec 53 points marqués. Si ce match est resté dans les mémoires, c'est aussi parce que Toulouse perd rarement à ce stade de la compétition. Sur 29 finales jouées dans son histoire, ils n'ont été défaits qu'à 8 reprises. C'est d'ailleurs l'unique finale que le Stade a perdu en Top 14. Quand on vous dit que c'est un match mémorable. Et puis il y avait du beau monde sur le pré !

2010

Que l'on soit supporter de Clermont ou pas, personne n'a oublié ce match. Et pour cause, cette année-là, l'ASM a mis fin à la malédiction en remportant son premier Brennus. Après tant de finales perdues, de larmes et d'espoirs envolés, les Auvergnats ont enfin pu mettre la main sur le bout de bois. Une délivrance pour les Jaunards qui étaient venus à bout de l'USAP. Une revanche également pour les Clermontois puisque les Catalans avaient remporté le titre l'année précédente en dominant l'ASM. Le club jaune et bleu restait alors sur trois défaites de rang en finale. Du jamais vu en Top 14 !



2014

Autre finale historique et autre vainqueur inoubliable : Toulon. Après deux défaites à ce stade de la compétition en 2012 puis en 2013, le RCT avait retrouvé le Stade de France et Castres, champion en titre, une semaine après son sacre européen. Les Varois vont alors réaliser ce que personne n'a encore réussi en Top 14 : le doublé coupe d'Europe et championnat. Ils prennent leur revanche sur les Castrais et s'adjugent au passage leur premier Brennus depuis 1992. Une finale historique à plus d'un titre pour les Toulonnais. Notamment parce que c'est le dernier trophée qu'ils ont remporté en championnat.



2016

Encore une année marquante pour le rugby tricolore et les fans de rugby. Cette année-là, la finale ne se joue pas au Stade de France comme à l'accoutumée, mais en Espagne dans le célèbre Camp Nou, enceinte du FC Barcelone. Un match qui s'était joué devant 99 124 spectateurs. Ce qui constitue le record mondial pour une rencontre de championnat. Un stade mythique et un scénario fou avec le carton rouge adressé à Maxime Machenaud en début de rencontre. Malgré tout, les Racingmen avaient réussi à dompter les Toulonnais pour remporter leur premier sacre en Top 14 (29-21).



2021

On l'a dit, le Stade Toulousain a joué beaucoup de finales en championnat. Et rares ont été les défaites pour le club le plus titré de France et d'Europe. En face, un adversaire coriace, mais qui, à l'inverse, jouait sa première finale de Top 14, le Stade Rochelais. Ces derniers étaient revanchards après la défaite en finale de la Champions Cup, marquée par le rouge de Botia. Mais l'expérience toulousaine avait fait la différence sous la pluie de Saint-Denis avec notamment deux drops de Ramos et Kolbe. Comme Toulon en 2014, Toulouse avait réussi le double cette année-là aux termes d'une saison remarquable.