FINALE TOP 14. La ‘’double charnière’’ du Stade Toulousain, la solution pour mettre à mal La Rochelle ?

Face au Racing 92, Ugo Mola a aligné une équipe avec deux joueurs pouvant évoluer au poste d'ouvreur, mais aussi deux autres en tant que demi de mêlée. De quoi fluidifier davantage le jeu de Toulouse.

En titularisation Thomas Ramos et Romain Ntamack face au Racing 92 vendredi dernier, Ugo Mola n’a rien inventé au rugby. En effet, il est très courant de voir deux joueurs capables d’évoluer au poste d’ouvreur sur le terrain, afin de fluidifier davantage le jeu de l’équipe en question. D’ailleurs, les deux hommes font la paire depuis plusieurs années désormais, eux qui ont été associés à 71 reprises, dont 8 en équipe de France. Une formule qui marche particulièrement bien cette saison, puisque le Stade Toulousain a inscrit en moyenne plus de 35 points par match lorsque les deux hommes ont été alignés ensemble. L’on se souvient d’ailleurs du match en quart de finale de Champions Cup face aux Sharks (54-20), ou encore face à Sale en poule (45-19). Et si cette année, les hommes d’Ugo Mola sont la 3ème meilleure attaque de la phase régulière du championnat, Ntamack et Ramos y sont pour quelque chose.

En témoigne une nouvelle fois la demi-finale face au Racing 92, où les deux joueurs ont su faire jouer leurs partenaires dans les espaces libres. Mais voilà, ce qui nous a également marqués vendredi dernier, c’est bien l’apport que pouvait avoir Arthur Retière, pourtant titularisé à l’aile, dans le jeu courant du Stade Toulousain. Capable d’évoluer aussi au poste de numéro 9, Arthur Retière (qui a encore une fois été excellent contre les Franciliens), n’a cessé de se proposer au ras des rucks, mais aussi à l’intérieur de ses coéquipiers, afin d’apporter une autre solution. Mais au-delà de son activité qui le caractérise, l’ancien Rochelais a aussi suppléé à de nombreuses reprises Antoine Dupont en tant que relayeur, notamment lorsque le ballon arrivait en bout de ligne. Une qualité technique qui a souvent permis à Toulouse de ne pas ralentir le jeu, bien au contraire.

On ne présente plus les qualités rugbystiques d’Antoine Dupont. Capitaine du XV de France, le Toulousain a encore une fois été l’un des meilleurs joueurs de son équipe cette saison. Également étincelant à l'ouverture, un poste qui lui dégage une liberté supplémentaire, Antoine Dupont a justement pu profiter de cette liberté supplémentaire, même lorsqu’il évoluait avec le 9 dans le dos. Et ce, lorsqu’Arthur Retière était également sur la pelouse. En effet, les différents relais de celui-ci permettent à Dupont de s’économiser sur les différentes courses de soutien, et donc de prévoir les prochaines zones à attaquer. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien si sur les 7 rencontres où les deux joueurs ont été titularisés, Antoine Dupont s’est montré particulièrement excellent, que ce soit face à Bordeaux, Toulon ou encore l’ASM. Un bilan qui est aussi parfait sur le plan collectif, puisque ces 7 matchs se sont soldés par 7 victoires, dont 4 bonus offensifs (38 points inscrits en moyenne).

Face au Racing 92 vendredi dernier, cette ''double charnière'' n'a cessé de déplacer le jeu dans les zones libres. Résultat, les Toulousains ont épuisé les Racingmen, avant de trouver la faille à 5 reprises. Une stratégie que devrait de nouveau utiliser les hommes d'Ugo Mola ce samedi, et ce même si ce jeu de mouvement devrait être freiné malgré tout par l'enjeu de la rencontre, mais aussi par une défense rochelaise plus compacte. Néanmoins, ce côté puissant qui caractérise tant le pack maritime, pourrait être le talon d'Achille du double champion d'Europe au Stade de France...

