TOP 14. Pourquoi cette finale n'a rien d'une belle entre Toulouse et la Rochelle ?

S'il y a deux saisons, les derniers affrontements entre Toulousains et Rochelais pouvaient nous donner des indications sur la finale du Top 14, la donne est bien différente aujourd'hui.

Ce n'est plus un secret pour personne : les finales de Top 14 ne sont généralement pas les rencontres les plus agréables à regarder. En effet, les deux équipes qualifiées prennent très rarement des risques, et préfèrent s'appuyer sur une grosse défense et un jeu au pied précis pour mettre la pression sur les adversaires. Une règle à laquelle Toulousains et Rochelais ne devraient pas échapper ce samedi, au Stade de France. Et pourtant, cette affiche, au-delà de contenir les deux meilleures équipes françaises de la saison, ainsi qu'une grande partie du XV de France, sera particulièrement intéressante à suivre, de par son côté ''inédit''. Car oui, si le Stade Toulousain et La Rochelle se sont affrontés à deux reprises lors de la phase régulière, ces matchs n'auront rien à voir avec la finale de ce week-end ! Petit rappel des faits : en octobre 2022, le Stade Toulousain recevait La Rochelle, juste avant que les internationaux ne partent disputer la tournée d'automne avec les Bleus. Un contexte spécial, qui le fut encore plus lorsque Reda Wardi écopa d'un carton rouge, après seulement 12 minutes. Un fait de jeu qui ne nous a pas permis de nous faire une idée précise sur le niveau des deux équipes, d'autant que le maître à jouer de La Rochelle, Antoine Hastoy, n'avait pas commencé la rencontre. Au final, les hommes d'Ugo Mola s'étaient imposés sans être excellents, 26 à 17.

FINALE TOP 14. Toulouse-La Rochelle, le match de la peur pour le staff du XV de FranceMoins de 3 mois plus tard, la revanche entre les deux derniers champions d'Europe montrait le bout de son nez. Un match que beaucoup de personnes attendaient avec impatience, d'autant que les Rochelais restaient sur une grosse série de défaites face aux coéquipiers d'Antoine Dupont. Une malédiction qui prit fin, avec la manière qui plus est, puisque les Bagnards infligèrent un cinglant 30 à 7 aux Rouges et Noirs. Mais voilà, là encore, cet affrontement n'est pas réellement à prendre en compte concernant la finale. Car si la victoire des Maritimes ne souffre d'aucune contestation possible, Ugo Mola, qui devait déjà composer sans plusieurs joueurs blessés, avait fait le choix de faire souffler de nombreux cadres pour cette rencontre. Ainsi, Marchand, Dupont, Aldegheri, Meafou, Willis, Cros, Neti, Tolofua, Ahki, Guitoune, Chocobares, Ramos ou encore Capuozzo étaient absents. Sans parler bien sûr des Baille, Arnold, Roumat ou encore Mallia, qui avaient débuté sur le banc. Au total, seuls 10 joueurs présents lors de la demi-finale face au Racing 92 avaient pris part à ce match (dont seulement 6 titulaires). Autrement dit, la finale de samedi ne ressemblera en rien à ce que nous avons pu voir entre ces deux équipes cette année.

FINALE TOP 14. Et si Toulouse-La Rochelle était la plus grosse rivalité de la dernière décennie ?Un scénario bien différent des années précédentes. En effet, les deux équipes avaient déjà croisé le fer avec leurs meilleurs joueurs à plusieurs reprises avant la finale de 2021, que ce soit en Champions Cup, ou encore en championnat. Même constat en 2022, où, avant de se rencontrer en barrage, les deux formations s'étaient également rencontrées avec les internationaux. Mais voilà, comme nous venons de l'expliquer, la donne sera différente ce week-end. Pour vous dire, 7 des 23 joueurs alignés par Ugo Mola face au Racing 92, n'ont pas rencontré La Rochelle cette saison...

FINALE. TOP 14. On a mixé les joueurs de Toulouse et La Rochelle, découvrez le XV ultime