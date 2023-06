FINALE TOP 14. Toulouse-La Rochelle, le match de la peur pour le staff du XV de France

Les fans de rugby ne pouvaient pas rêver mieux comme affiche en finale de Top 14. Le staff du XV de France, lui, devait la redouter.

Ça va taper fort samedi au Stade de France. Les deux meilleures équipes de Top 14 vont se donner corps et âmes dans la bataille. Dupont, Alldritt, Baille, Danty… La liste des internationaux français qui joueront cette finale est impressionnante. Une promesse de qualité pour les spectateurs, mais également d’une soirée bien longue pour Fabien Galthié. Et si l’un des joueurs cadres des Bleus sortait sur blessure à moins de trois mois de la Coupe du Monde en France ?

FINALE TOP 14. Mola vs O'Gara, et si le combat se déroulait aussi sur le bord du terrain ?



Malheureusement, c'est le jeu. Le rugby est un sport de combat où les risques de blessure sont présents. Anthony Jelonch grand absent coté toulousain depuis sa blessure lors du Tournoi des 6 Nations, est sûrement le mieux placé pour en parler. En pleine course contre-la-montre pour participer au mondial, il résume parfaitement la situation dans le podcast Crunch : “C’est une blessure, ça arrive à tout joueur de rugby. On ne sait pas quand ça arrive”. Un constat glacial, mais honnête : personne n'est à l'abri.

Un objectif après l’autre

Une chose est sûre, la Coupe du Monde ne doit pas être (et ne l’est certainement pas) dans les têtes des internationaux qui fouleront le pré ce week-end. Le rugby est un sport dans lequel la triche n’est pas permise. Pas la triche dans le sens de transgresser les règles, mais celle de l’intensité. “C’est quand on ne se donne pas à 100 % que l’on se blesse”, une phrase que n’importe quel rugbyman a déjà entendu. Elle peut paraître bateau, mais elle prend tout son sens avant une telle rencontre. Les 46 joueurs qui auront la chance de participer à la finale seront plus motivés que jamais et donneront tout pour décrocher le Bouclier de Brennus. Alors si l’un d’eux tente de se préserver, nul doute que son corps ne résistera pas à l’intensité, car pas conditionné.

FINALE TOP 14. Le paradoxe Santiago Chocobares, de retour au meilleur des moments



Si par malchance un des hommes de Fabien Galthié venait à sortir sur blessure, il faudrait vite encaisser la nouvelle. Accompagner le joueur pour qui tout s’écroule, mais ne pas s’apitoyer sur ce coup du sort et profiter du formidable vivier de talents que possède le rugby français. Aucun joueur n’est indispensable au sein du XV de France. La force des Bleus réside dans le collectif. L’une des réussites du staff de Galthié est d’avoir impliqué un grand nombre de joueurs dans le projet, capables de remplacer au pied levé n’importe quel absent. Ne portons pas l’œil à nos Bleus et profitons de cette magnifique finale qui, on l’espère, se déroulera sans accroc.