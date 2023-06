FINALE TOP 14. Mola vs O'Gara, et si le combat se déroulait aussi sur le bord du terrain ?

Entraîneurs de renom à la méthode bien différente, ce week-end, Ugo Mola va recroiser le chemin de Ronan O'Gara. Ils ne devraient pas partir en vacances ensemble après la finale.

Une rivalité de plus d'un an

La saison dernière, à l'occasion de la 24e journée de Top 14, La Rochelle et le Stade Toulousain s'affrontaient. Durant la rencontre, les caméras de Canal + ont pu filmer une scène entre les deux entraîneurs assez rare dans le monde du rugby ! Nous avons donc pu voir O'Gara et Mola se lancer dans un jeu de regards durant de longues secondes, avec quelques mots doux également. Sourire aux lèvres, Mola semblait narguer O'Gara, qui voyait son équipe perdre 20 à 16 à quinze minutes de la fin. Malheureusement pour l'Irlandais, ces hommes s'étaient inclinés 23-16 cette fois-ci, et 33-28 quelques semaines plus tard lors du quart de finale de Top 14. Néanmoins, les jaune et noir sont sur deux titres de champion d'Europe consécutifs, et cette saison, ils volent clairement la vedette à l'équipe de la ville rose. Bien que la bande à Dupont ait fini première du championnat, la suprématie rochelaise sur la scène européenne a quelque peu relayé Toulouse au second plan. Conscient de ceci, Ugo Mola a dévoilé en conférence de presse ce qu'il pensait de ses potentiels rivaux avant la demi-finale victorieuse face au Racing 92. "On a souvent été l'épouvantail pendant quelque temps, aujourd'hui c'est La Rochelle !" De ce fait, avant d'affronter l'UBB, Ronan O'Gara a été questionné à son tour sur les propos de Mola, et l'ancien ouvreur du XV du Trèfle n'a pas rangé sa langue dans sa poche : "L’avis d’Ugo Mola sur le Stade rochelais n’était pas intéressant dans le passé. Il n’est pas intéressant dans le présent, et il ne sera pas intéressant dans l’avenir." Ça, c'est dit !

Même objectif, différentes méthodes !

Aux antipodes de parler le même rugby, O'Gara et Mola ont pourtant les mêmes objectifs chaque saison. Néanmoins, lorsque les deux équipes évoluent sur le terrain, bien que des similitudes apparaissent, deux façons de jouer au rugby sont clairement visibles ! Le jeu de La Rochelle fait généralement de mouvement et d'évitement, a gagné ces dernières saisons en réalisme et pragmatisme. À l'image de la sélection irlandaise, les Rochelais se sont renforcés en conquête et sur sa ligne défensive ! La rigueur dans ce domaine impressionne à tous les niveaux, aussi bien sur l'homme sur collectivement ! En plus de cela, la touche et la mêlée des maritimes sont devenues une des plus performantes du monde ! Autre point commun avec le XV du Trèfle, la patience en zone de marque ! Même menés face au Leinster, les hommes de O'Gara n'ont jamais paniqué, et ceci est une de leurs grandes forces.

Côté toulousain, le jeu et simplement le jeu reste, année après année, une de leurs grandes forces. Pour cela, Mola peut compter sur une ligne de trois-quarts joueuse, mais également des "gros" tout-terrain, capables de s'intercaler dans la ligne sans grande différence. Autre aspect important de leur système, la contre-attaque ! À l'image du XV de France, les coéquipiers d'Antoine Dupont savent négocier parfaitement les ballons de récupération, en se projetant souvent sur les ailes le plus rapidement possible ! De plus, Toulouse possède tout simplement la meilleure défense de Top 14, avec 474 points encaissés, contre 479 par La Rochelle. Pour finir, une des spécialités toulousaine cette saison est le grattage dans les rucks, domaine où excelle Marchand, mais également Roumat ou Cros.

