FINALE. Top 14. Des Rochelais ''pas à leur meilleur niveau'' face à Toulouse ? Novès en est convaincu !

L'ancien entraîneur du Stade Toulousain Guy Novès estime que le Stade Rochelais ne sera pas à son meilleur niveau pour cette finale de Top 14.

FINALE. TOP 14. Davantage dérangé en demi-finale, le Stade Rochelais a-t-il laissé trop d'énergie avant d’affronter Toulouse ?Samedi, le choc tant attendu entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais aura lieu. L'affiche rêvée entre les deux formations qui dominent le championnat et l'Europe depuis plusieurs saisons maintenant. Il y aura de la revanche dans l'air à Saint-Denis. Chaque camp est motivé comme jamais. Et notamment côté haut-garonnais où on est programmés pour aller chercher ce titre après la déception des deux dernières campagnes européennes. "L’objectif, ce n’est pas d’être en finale, c’est de la gagner", confie Guy Novès à Sud-Ouest. L'ancien gourou du Stade sait à quel point la culture de la gagne est forte dans ce club historique. On ne remporte pas 21 Brennus par hasard. Les joueurs, dès leur plus jeune âge, sont préparés et conditionnés pour soulever des trophées. "C’est dans le sang du Stade Toulousain. Et quand tu as la chance de rattraper le non-match qu’ils ont réalisé en demi-finale de Coupe d’Europe… " Son successeur n'a pas besoin d'aller chercher la motivation très loin. Non seulement ils veulent le bouclier. Mais ils ont aussi à coeur de battre le double champion d'Europe en titre.

Quand tu échoues dans une compétition et que tu as la chance d’affronter celui qui l’a gagnée, tu n’as qu’une envie : montrer au monde entier que tu es au-dessus. [...] Il est certain que les Toulousains ne vont pas affronter La Rochelle comme n’importe quelle équipe à ce stade de la compétition. Il faut battre le champion d’Europe. Dans l’ADN toulousain, avoir une équipe qui est capable d’avoir de meilleurs résultats que toi, c’est presque insupportable.

Côté Rochelais, nul besoin d'aller très loin pour trouver les leviers nécessaires pour motiver les joueurs. Ils ont la possibilité non seulement de décrocher leur premier titre en Top 14 mais aussi de réaliser un doublé que seuls Toulon et Toulouse ont réussi. Une opportunité qui ne se présente pas tous les ans. On sent que les Maritimes ont passé un cap. Ils sont entrés dans une nouvelle dimension en battant le Leinster en finale deux années de suite. Mais auront-ils les ressources mentales et physiques pour battre le Stade. Une équipe contre qui ils se cassent les dents régulièrement et qui a été impressionnante tout au long de la saison et particulièrement en demie face au Racing 92. Là où les protégés de Ronan O'Gara ont eu un peu plus de mal contre l'UBB. "Je ne sais pas si les Rochelais auront la même capacité à faire mal dans les duels. Et ils vont tomber sur une équipe de Toulouse vraiment armée, où je ne vois pas de points faibles." FINALE TOP 14. Et si Toulouse-La Rochelle était la plus grosse rivalité de la dernière décennie ?De son point de vue, Novès estime que les Rochelais n'ont pas affiché le même niveau en Coupe d'Europe et en Top 14. Particulièrement lors de ce match en Espagne. L'ancien sélectionneur du XV de France pense qu'ils ne produiront par leur meilleur rugby samedi à Saint-Denis. Ont-ils bien digéré leur deuxième sacre de rang en Champions Cup ? "C’est difficile de demander à des gens de se relâcher, de profiter et puis de revenir au niveau auquel on les a amenés." Tout va se jouer sur l'envie. Celui qui en aura le plus sera sacré champion de France. On espère en tout cas assister à une superbe finale entre deux équipes constellées d'internationaux et de joueurs de talent. Selon Guy Novès, "même si La Rochelle a souvent perdu contre Toulouse, c’est aujourd’hui l’une des rares équipes, si ce n’est la seule, capable de relever le défi." ANALYSE. FINALE TOP 14. La défense, le (vrai) point fort du Stade Toulousain