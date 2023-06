TOP 14. Davantage dérangé en demi-finale, le Stade Rochelais a-t-il laissé trop d'énergie avant d’affronter Toulouse ?

Si le Stade Rochelais n'a pas vraiment tremblé face à l'UBB en demi-finale du Top 14, il n'empêche que les Bagnards ont laissé de l'énergie à San Sebastian. Bien plus que Toulouse en tout cas.

Ultra-favori face à l'UBB samedi en demi-finale du Top 14, le Stade Rochelais n'a pas déçu ses supporters, en s'imposant sans trembler 24 à 13, grâce notamment à une première mi-temps de rêve. Mais voilà, malgré un suspens minime, les joueurs de l'UBB ont su se révolter dans le second acte. Plus tranchants, les coéquipiers de Matthieu Jalibert ont obligé leurs adversaires du jour à ne pas se relâcher, mais ont aussi forcé le staff maritime à garder les meilleurs joueurs sur la pelouse le plus possible. Au contraire de la première demi-finale, où les Toulousains ont écrasé le Racing 92, et ce sans trop forcer leur talent. Résultat, Ugo Mola a pu faire sortir ses cadres assez tôt, comme Antoine Dupont (65ème), Julien Marchand (50ème), Cyril Baille (55ème), ou encore Willis (59ème). Légèrement touchés face au Racing 92, Meafou (46ème), Arnold (58ème) et Ntamack (62ème), ont pu également sortir rapidement, afin de ne pas prendre de risque. Des pépins physiques qui ne devraient en revanche pas empêcher ces derniers d'affronter La Rochelle samedi. En bref, Toulouse a pu faire souffler ses joyaux, là où les Skelton (77 minutes jouées), Alldritt (74 minutes jouées), ou encore Rhule (77 minutes jouées) ont été remplacés tardivement. Sans parler bien sûr d'Hastoy, Seuteni, Kerr-Barlow ou encore Leyds, qui ont disputé l'intégralité de la rencontre. Un détail pour certains, qui pourrait néanmoins avoir son importance au stade de France, ce week-end. En effet, l'écart entre les deux équipes est tellement faible, que chaque donnée aura son importance. D'autant que les Toulousains, qui ont fini premiers de la phase régulière, ont l'avantage d'avoir un jour de repos supplémentaire...

Si La Rochelle a rapidement pris le dessus sur Bordeaux samedi dernier, on ne peut enlever aux Girondins cette envie de ne rien lâcher. Revenus avec d'autres intentions dans le second acte, ces derniers ont sans cesse agressé la défense rochelaise, en témoigne le pilier droit Ben Tameifuna, symbole de cette révolte bordelaise. Un engagement qui s'est également traduit par la sortie prématurée du Fidjien Levani Botia, ainsi que celle de Jonathan Danty. Diminués en sortant du carré vert, les deux hommes, qui sont deux joueurs clés du système rochelais, devraient néanmoins être présents samedi, à Saint-Denis. Notamment l'international Français, qui s'est vu rassurant à la fin de la rencontre. Quant au troisième ligne, et malgré des inquiétudes qui persistent concernant son mollet, il devrait être de la partie ce week-end. En revanche, il pourrait ne pas pouvoir finir la rencontre, comme ce fut le cas face à l'UBB. Notons également la sortie sur blessure d'un autre rochelais : Rémi Bourdeau. Touché au genou, l'on ne connaît pas encore la gravité de sa blessure. Vous l'aurez compris, le Stade Rochelais a connu (tout comme Toulouse) quelques frayeurs ce week-end. Espérons donc que tout rentre dans l'ordre pour les deux formations. D'autant que d'ici là, d'autres joueurs postuleront pour cette dernière rencontre : l'on pense notamment à Juan Cruz Mallia pour le Stade Toulousain, ou encore à Teddy Thomas pour La Rochelle. Du sang neuf qui pourrait faire du bien à ces deux équipes, même si elles ont plutôt bien réussi à gérer le temps de jeu de chaque joueur...

