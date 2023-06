Dulin, Jalibert, ping-pong rugby, la demi-finale de TOp 14 La Rochelle/UBB a-t-elle passionné les supporters sur Twitter ?

Ce samedi, le Stade Rochelais s'est qualifié pour la finale du Top 14 aux dépens de l'UBB. Les Maritimes affronteront le Stade Toulousain à Saint-Denis.

Ok aujourd’hui on siffle pas les en-avant ou quoi ? #SRUBB — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) June 10, 2023

Il a coulé une bielle Biarrey#SRUBB June 10, 2023

Les rochelais en mode intelligent #SRUBB pic.twitter.com/gZxVHfaqzB — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) June 10, 2023

Mon père qui me dit que c’est dommage que Danty n’ait jamais joué avec Fritz… pas ouf mais fallait la trouver #SRUBB — Maxime (@Maximecouty87) June 10, 2023

Danty - Seuteni, c'est quand même fortement injouable #SRUBB — Carabinou (@Denssss31) June 10, 2023

Ca va être compliqué pour les bordelais je pense 😬

Essai très bien construit pour La Rochelle#SRUBB — Lucas | Lerourou (@Lerourou1) June 10, 2023

Atonio il a même pas commencé à pousser qu’il est déjà complètement de travers, alors oui il est grand c’est pas facile mais tu m’étonnes qu’il avance. #SRUBB — Vince_Souc (@VinceSouc31) June 10, 2023

À ceux qui prédisaient un rouleau compresseur Rochelais complètement imprenable et un niveau de jeu dingue de la part des maritimes....

Pour le moment ma réponse est la suivante : mouairf #SRUBB — L'autre Con (@DelasalleSamuel) June 10, 2023

Ils nous font bien chier dans les rucks les bordelais quand même. On a pas l'habitude #SRUBB — Ku Klux Klancy ⭐⭐ (@ClancyMyLove) June 10, 2023

Dulin qui martyrise les 2nd rideau bordelais

Les Rochelais dominent clairement ce début de match

Et en plus les bordelais ne sortent pas les ballons en touche...#SRUBB — Lucas | Lerourou (@Lerourou1) June 10, 2023

Ah, les coachs bordelais déjà occupé avec le 4ème arbitre

#SRUBB — Hans Samu (@samu_hans) June 10, 2023

Dulin on fire cet aprem! 🔥🔥🔥 #SRUBB — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) June 10, 2023

Comme prévu. Il y a les deux Stades et le reste du monde... #SRUBB — David Reyrat (@DavidReyrat) June 10, 2023

C'était mieux la semaine dernière quand y'avait pas de vidéo #SRUBB — Ku Klux Klancy ⭐⭐ (@ClancyMyLove) June 10, 2023

Allez faut pas s'endormir comme à pas souvent pu le faire cette saison ! Faut continuer à leur rouler dessus ! #SRUBB — Ku Klux Klancy ⭐⭐ (@ClancyMyLove) June 10, 2023

Ça servait à quoi de faire ces conneries de barrages et demies finales ?

Pourquoi on n'a pas fait La Rochelle Toulouse directement, on aurait tous gagné du temps. #SRUBB — Gerard Van Rooy (@VanRooyinounet) June 10, 2023

Rolala le pack Rochelais 😱 incroyable #SRUBB — guerriers_gaulois (@Guerriergaulois) June 10, 2023

Dubié il passe une bonne aprem là #SRUBB — Martin Ory-Lavollée (@MOryLavollee) June 10, 2023

Ça fait beaucoup de pénalités contre l'UBB... Bientôt un jaune? #SRUBB — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) June 10, 2023

Et pourtant, La Rochelle ne joue pas très très bien…#SRUBB — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) June 10, 2023

On est pas conquérant et on se fait manger physiquement #SRUBB — Théo 🇫🇷 (@Th3o3l) June 10, 2023

Moefana, Lucu, Falatea : si on regarde le début de ce match (et pas que d'ailleurs ...) ils restent à Bordeaux en Septembre #SRUBB — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) June 10, 2023

Donnez des mains à Bourgarit svp #SRUBB — Theo (@theo__64) June 10, 2023

Hier il y a eu 5-6 pénalité en mêlée contre le Racing et pas de carton.

Aujourd’hui pas de carton contre Bordeaux.



Il y a des consignes pour les arbitres pour les demies? #SRUBB — Thib Darc (@DarcThib) June 10, 2023

Faudrait prévenir Bourgarit qu'il est en demi finale du Top14, on dirait qu'il s'amuse avec les copains en R3 le dimanche aprem #DemiesTOP14 — Baptiste (@BaptisteLabonne) June 10, 2023

Un peu beaucoup HJ sur les montées défensives les Rochelais non? #SRUBB — Thib Darc (@DarcThib) June 10, 2023

L’arrogance que dégage La Rochelle… pour un sois disant club familial 😂#SRUBB #top14 — Mani07 (@cevennes07) June 10, 2023

L’UBB ne peut rien faire avec le ballon pour l’instant. Ça monte trop vite, ça tape trop fort et ça gratte bien en face #SRUBB — Anthony Tallieu (@ATofficiel) June 10, 2023

Pour le moment je ne sens pas l'UBB aussi décroché que le Racing hier.

Et la Rochelle un peu suffisante.

Y'a pas un rythme dingue... Je vois pas les bordelais devenir dangereux pour autant mais ça survole pas par rapport à hier soir. #SRUBB — L'autre Con (@DelasalleSamuel) June 10, 2023

ET LE 3E ESSAI!!!!! Boudehent qui conclue le gros travail des avants ! Juste avant la mi-temps c'est parfait!!! #SRUBB #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) June 10, 2023

Comment ça des supporters de Clermont ont acheté des billets pour les demi-finales 🤣🤣 #SRUBB — Tom (@Tom_Gagniare) June 10, 2023

La Rochelle et le Stade Toulousain dominent le rugby français.

Vers la fin du Top 14 et en route pour le Top 2 ??



En attendant, superbe finale à venir !#DemiesTOP14 #SRUBB — Bigoudi (@Bigoudi65) June 10, 2023

Dommage d'être relativement brouillon à la main. Je pense qu'on pourrait facilement avoir 10 points de plus.

Attention au relâchement maintenant, on le connaît, on l'a déjà vu mais faut pas que ça arrive maintenant. #SRUBB — Ku Klux Klancy ⭐⭐ (@ClancyMyLove) June 10, 2023

Indisciplinés, Bordeaux accumule 7 pénalités à la mi-temps, La Rochelle seulement deux.



La Rochelle domine le jeu, 61 % de possession et de 64 % de territoire.



La Rochelle court plus (170 mètres), Bordeaux subit donc ils plaquent (55 plaquages, 85% de réussite).#SRUBB — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) June 10, 2023

On est du côté pour voir les essais🤩🤩#SRUBB pic.twitter.com/2ujL6xBrNM — Auskore 💛🖤 ⭐️⭐️ (@Auskore) June 10, 2023

La Rochelle ça me rappelle vraiment la grande époque de Toulon

L'impression que cette équipe est imbattable #SRUBB — Ly (@lyyyyyyy_yy) June 10, 2023

Le déblayage c'est légal? Il arrive sur la nuque! C'était rouge contre le Leinster! #SRUBB — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) June 10, 2023

#SRUBB Il est très limite le deblayage de Poirot — SufferWell ⭐️⭐️ (@SufferWel17) June 10, 2023

L'UBB se réveille ??

Essai de pénalité 😳😳

Pour moi le déblayage de Poirot est quand même plus que limite#SRUBB — Lucas | Lerourou (@Lerourou1) June 10, 2023

Ça va deux minutes le ping pong ?#SRUBB — Coco (@Co_x_Co) June 10, 2023

Le public en a marre des coups de pied 😂😂 #SRUBB #DemiesTop14

C'est tactique mais c'est chiant 😂 — Aymerick 🏈🦁🐺🤍🖤 (@AymerickMN5) June 10, 2023

Belle stratégie de Bordeaux en tout cas à 15 contre 14 #SRUBB — Tom (@Tom_Gagniare) June 10, 2023

Carton jaune avantage bordeaux et ils jouent à perdre du temps sur du ping pong rugby alors qu'ils perdent au score le niveau d'intelligence de jeu catastrophique 🤡🤡 #SRUBB — Ton gars sûr (@Legarssur31) June 10, 2023

Les 2 endroits au monde où vous pouvez voir le plus de chandelles#SRUBB #DemiesTOP14 pic.twitter.com/e0uyIqPpQr — FRW - France 🏉 (@FRW_France) June 10, 2023

Jalibert son jeu au pied est vraiment pas bon aujourd’hui. Pas trop d’alternance de sa part, c’est dommage on a l’impression qu’il est tétanisé. #SRUBB — Vince_Souc (@VinceSouc31) June 10, 2023

Mine de rien, le changement d’identité rochelais au fil des saisons, de l’équipe tournée vers le jeu il y a quelques années à ce style très… irlandais, est criant. Bon, maintenant ça gagne. On s’emmerde un peu mais ça gagne. #SRUBB — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) June 10, 2023

L'UBB a au moins le mérite de ne pas totalement s'écrouler, ça change des Racingmen #SRUBB — Carabinou (@Denssss31) June 10, 2023

Par contre si Bielle Barrey est dans le groupe pour la coupe du monde et pas Dulin 😬😬#SRUBB — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) June 10, 2023

Jalibert n'utilise plus que son pied donc ? #SRUBB — L'autre Con (@DelasalleSamuel) June 10, 2023

Les bordelais à tout moment ils réussissent un second braquage 😭 #SRUBB — Ana ❤️🖤 (@knownfireorigin) June 10, 2023

Les Bordelais reprennent quand même du poil de la bête mais c'est relativement impuissant pour le moment. Les rochelais de retour a 15, doivent se remettre en ordre de marche! #SRUBB — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) June 10, 2023

Alldritt j'espère qu'il s'en voudra pas à la fin du match, des gestes comme ça il les réussi normalement #SRUBB — Carabinou (@Denssss31) June 10, 2023

Elle est bcp trop longue cette 2eme MT #SRUBB — DOUBLE CHAMPION D'EUROPE ⭐ (@RochelaisXV) June 10, 2023

Si les rochelais gagnent ils pourront ériger une statue pour Briçou #SRUBB — Carabinou (@Denssss31) June 10, 2023

On se fait chier #SRUBB — la jotashvili (@LaJouta) June 10, 2023

N'oubliez pas de jouer les Rochelais #SRUBB — Jérôme Gardelle (@JGardelle) June 10, 2023

Les bordelais vont avoir des regrets …leur charnière les lache au plus mauvais moment de la saison… #SRUBB — Stan Larios (@stanstfoy) June 10, 2023

Cinq minutes restantes : soit l'UBB inscrit un essai transformé et part sur des drops ou de tenter un dernier essai. Soit le SR décide de se réveiller en attaque et inscrit un essai de crucifixion. #SRUBB — 🇨🇵 Cerveaux Disponibles (@CerveauxOui) June 10, 2023

Après une première mi-temps ultra dominée, les débats se sont équilibrés mais l'UBB reste vraiment peu dangereuse au final tandis que les rochelais gèrent plutôt bien mais se font quand même peur! #FievreSR #SRUBB — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) June 10, 2023

Hastoy vient de montrer qui doit être le n°2 pour la coupe du monde.



Plus qu'une semaine dans la peau de n°1 pour Ntamack #SRUBB — Kiiins (@kiins00) June 10, 2023

272e côté fermé complètement pourri joué par l’UBB. Vraiment je comprends pas. #SRUBB — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) June 10, 2023

Ça s'est équilibré mais alors l'UBB passe totalement à côté ! C'est vraiment inefficace et au final jamais véritablement dangereux #FievreSR #SRUBB — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) June 10, 2023

On aura donc droit au match de la décennie la semaine prochaine entre les deux monstres du Top14 🥳 #SRUBB — Carabinou (@Denssss31) June 10, 2023