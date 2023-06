TOP 14. On a mixé les joueurs de Toulouse et La Rochelle, découvrez le XV ultime

Les deux meilleures équipes de Top 14 s’affrontent ce samedi pour le Bouclier de Brennus. Ce XV de départ des meilleurs joueurs du Stade Toulousain et Rochelais serait injouable !

Le gratin de la saison 2022/23 de Top 14. En attendant de savoir qui du Stade Toulousain ou du Stade Rochelais sera sacré champion de France, on a créé le meilleur XV possible avec les joueurs des deux formations. Êtes-vous d’accord avec nos choix ?

Première ligne 100% rochelaise

Reda Wardi est sûrement le meilleur pilier droit de la saison. Malgré le fait qu’il soit derrière Cyril Baille dans la hiérarchie du XV de France, le pilier de La Rochelle réalise une plus grosse saison de Top 14 que son concurrent au poste qui n’a joué que huit matchs de championnat pour seulement trois titularisations. De son côté, Wardi réalise une saison pleine avec 16 apparitions. Il est avec Atonio l’un des grands artisans de la bonne mêlée maritime. Seul point noir, un carton rouge reçu lors de la 8ᵉ journée face à… Toulouse. Au talonnage, Bourgarit vole la vedette à la doublette d’internationaux Marchand/Mauvaka. Pour cause, le talonneur rochelais a marqué cinq essais cette saison. Une statistique inhabituelle qui valait bien une sélection dans ce XV, d’autant que les talonneurs toulousains ont manqué de précision sur les lancers en touche.

Meafou puissance 9 / Mallia sur tous les fronts

Qui aurait cru que le meilleur marqueur de la saison toulousain serait un second ligne ? Avec 9 essais inscrits en Top 14 (+3 en Champions Cup) il surclasse Antoine Dupont ou Damian Penaud (6 essais) et se portent à hauteur du phénomène Tambwe ou encore Tuisova (9 essais) à la quatrième place des meilleurs marqueurs. Cette efficacité redoutable le place devant son homologue rochelais Will Skelton.

Le Stade Toulousain aurait-il fini leader de la saison régulière sans Juan Cruz Mallía ? Pas sûr, le polyvalent argentin a brillé lorsque les supporters rouge et noir étaient orphelins de leurs internationaux français. Ailier, arrière, demi d'ouverture, centre… Cette saison, Mallía a joué à tous les postes avec brio. Quatre victoires en six rencontres, le bilan louable du Stade Toulousain lors de la période de doublon est en grande partie dû aux bonnes performances de l’Argentin. Une période de turbulence évitée qui a permis à Ugo Mola de gérer ses troupes en fin de saison.