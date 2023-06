RUGBY. Titulaire sur l'aile du Stade Toulousain, Arthur Retière ne serait-il pas le joueur le plus sous-côté du Top 14 ?

Arrivé tout droit de La Rochelle en début de saison, Arthur Retière va retrouver ses anciens coéquipiers ce week-end en finale du Top 14. Parfois décrié, l'ailier reste tout de même un formidable joueur.

Une saison pleine !

Alternant entre le poste de titulaire et de remplaçant à La Rochelle, Arthur Retière est venu avec des intentions de glaner de nouveaux titres dans la Ville Rose, malgré une forte concurrence. Au même poste cette saison, le Stade Toulousain était plein ! Et pourtant, ce dernier a fait son trou. Entre Tauzin, Lebel, Mallia, Capuozzo ou encore Delibes, Arthur Retière a su trouver sa place. Pour sa première saison à Toulouse, il a joué 25 matchs, dont 21 en Top 14 avec 17 titularisations ! Jamais il n'a porté le maillot de titulaire en Champions Cup, mais qu'importe, Retière a déjà réussi sa saison. De plus, les blessures de Tauzin et Capuozzo lui ont permis de jouer plus de match, tout comme la polyvalence de Mallia, qui n'a finalement joué que sept rencontres à l'aile. Puis, Mathis Lebel a souvent été appelé durant le Tournoi des 6 Nations, sans y participer, mais 24e joueur sur la feuille de match, ce dernier devait assister à la partie depuis les tribunes. Enfin, Retière a même officié en tant que demi de mêlée, un poste où il n'avait pas eu l'occasion de jouer depuis le mois d'avril 2022. Ce repositionnement a forcément été dû à l'absence de Dupont, en équipe de France, et à une légère blessure de Paul Graou. Ce week-end, si jamais le capitaine du Stade Toulousain venait à se blesser, Retière serait alors sa doublure officielle.

Un profil atypique

Loin des ailiers plus longilignes que possède le Stade Toulousain, Arthur Retière offre à Ugo Mola une alternative bien différente ! Avec ses 1m73 pour 80kg, difficile de jouer comme un ailier de base, proche de sa ligne de touche ! Pour Retière, le match se déroule d'une tout autre façon, souvent intercalé dans le dos des centres ou alors proche des rucks. Le week-end dernier, sa facilité de déplacement sur le terrain et son sens du jeu lui ont permis de s'offrir un essai, grâce à un bijou de chistera de Dupont, sur une course dont il est l'un des rares à avoir le secret. Véritable électron libre, son centre de gravité très bas pose fréquemment des problèmes aux défenseurs ! En plus de cela, Retière possède une vitesse de pointe élevée. Régulièrement, face au Racing 92, Retière a pris la place de Dupont derrière les rucks, servant Thomas Ramos ou Romain Ntamack en premier attaquant ! Cette polyvalence permet au Stade Toulousain d'avoir deux charnières sur le terrain ! Enfin, n'oublions pas que Retière sait être décisif dans les grands moments, comme l'année dernière lorsque ce dernier a inscrit l'essai de la victoire face au Leinster en finale de Champions Cup.

