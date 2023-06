RUGBY. Les Tonga ont dévoilé leur groupe pour préparer la Coupe du monde avec 11 joueurs qui jouent en France !

Le sélectionneur des Tonga Toutai Kefu a dévoilé, ce mercredi, un groupe de 35 joueurs afin de commencer la préparation de la Coupe du monde.

Dans quelques mois, la Coupe du monde commence en France. Et ce mercredi 14 juin 2023, Toutai Kefu, le sélectionneur des Tonga, a dévoilé son groupe avec de belles surprises. En effet, le centre toulousain Pita Ahki fait partie de ce groupe. Il s’agit là de sa première convocation avec cette sélection. Né à Auckland en Nouvelle-Zélande, le joueur de Toulouse a pu bénéficier d’une nouvelle loi de World Rugby.

En effet, celle-ci stipule que si un joueur n’a plus été sélectionné depuis 3 ans avec son pays d’origine et qu’il possède un parent ou un grand-parent né dans la sélection qu’il souhaite rejoindre, il peut dès lors faire partie de cette dernière. Une grande première pour lui donc avec les Tonga. Double champion de France en 2019 et 2021, mais aussi champion d’Europe en 2021, il a là une chance de disputer le Mondial en septembre prochain. Pour rappel, les Tonga sont dans un groupe très relevé. Ils demeurent dans la poule B. Ils ont dont les champions du monde en titre, à savoir l’Afrique du Sud, mais aussi l’Irlande, l’Écosse et la Roumanie.

3 autres nouveaux

Pita Ahki n’est pas le seul qui va honorer sa première sélection avec les Tonga. Le deuxième ligne Adam Coleman, le demi d’ouverture Patrick Pellegrini et l’arrière Kiren Taumoefolau vont, eux aussi, connaître leur première cape. Un moment toujours particulier, notamment à quelques mois de la Coupe du monde !

11 joueurs de France

Ce cru a des airs de France. En effet, en plus de Pita Ahki, 9 autres joueurs évoluant dans les championnats français ont été sélectionnés par Toutai Kefu. On y retrouve Siegfried Fisi’ihoi (Pau), Feai Totuaika (Lyon), David Lolohea (Provence Rugby), Paula Ngauamo (Castres), Ben Tameifuna (UBB), Steve Mafi (Oyonnax), Tanginoa Halaifonua (Grenoble), Sonatane Takulua (Agen), Afusipa Taumoepeau (Perpignan) et George Moala (Clermont)

3 matchs de préparation

Pour être au mieux au début du Mondial, les Tonga vont avoir 3 matchs de préparation pendant l’été. Dans un premier temps, ils vont défier les Fidji le 22 juillet, puis le Japon une semaine plus tard et pour terminer et les Samoa le 5 août. À l’issue de ces trois rencontres, Toutai Kefu devra se séparer de 2 joueurs, car il ne pourra en sélectionner que 33.

La liste complète

Sigfried Fisi'ihoi (Pau), Feai Fotuaika (Lyon), David Lolohea (Provence Rugby), Paula Ngauamo (Castres), Siua Maile (Benetton), Samiuela Moli (Moana Pasifika), Sosefo Sakalia (Penarol), Tameifuna (UBB), Tau Koloamatangi (Moana Pasifika), Sosefo Apikotoa (Moana Pasifika), Adam Coleman (London Irish), Samiuela Lousi (Scarlets), Halaleva Fifita (Connacht), Sitiveni Mafi (Oyonnax), Vaea Fifita (Scarlets), Tanginoa Halaifonua (Grenoble), Solomone Funaki (Moana Pasifika), Sione Vailanu (Glasgow Warriors), Lopeti Timani (Cardiff), Sione Talitui (Crusaders), Sonatane Takulua (Agen), Augustine Pulu (Hino Red Dolphins), Manu Paea (Moana Pasifika), William Havili (Moana Pasifika), Otumaka Mausia, Patrick Pellegrini (Coventry), Pita Ahki (Toulouse), Malakai Fekitoa (Munster), Afusipa Taumoepeau (Perpignan), George Moala (Clermont), Fine Inisi (Moana Pasifika), Israel Folau (Urayasu D-Rocks), Solomone Kata (Exeter Chiefs), Salesi Puitau (Bristol Bears), Kyren Taumoefolau.