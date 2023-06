FINALE TOP 14. Matthis Lebel, l’homme des phases finales

Redoutable finisseur pour certains, un peu juste pour d'autres, Matthis Lebel reste néanmoins l'un des hommes forts du Stade Toulousain. Surtout lors des phases finales...

ANALYSE. FINALE TOP 14. La défense, le (vrai) point fort du Stade ToulousainSi vous avez suivi la première demi-finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et le Racing 92 vendredi soir dernier, un joueur en particulier a dû retenir votre attention : Matthis Lebel. Auteur du premier essai des Stadistes après une superbe combinaison des 3/4, l'ailier de 24 ans s'est globalement montré très remuant ballon en main, peut-être même le plus remuant de la rencontre. Une prestation offensive de haute-voltige, qui s'ajoute à une bonne défense, ainsi qu'à une excellente pression sous les ballons hauts. En bref, un match plein pour Matthis Lebel, qui en a certainement surpris plus d'un. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que l'international aux 5 sélections s'illustre en phases finales. En effet, l'on se souvient de sa dernière demi-finale du championnat face à Castres, où celui-ci fut également un danger de chaque instant (1 essai), et ce malgré la défaite. Même constat en 2021, où Lebel avait réussi à mettre en difficulté la défense bordelaise, sans toutefois marquer. C'est bien simple, lors des matchs à élimination directe, Lebel n'a que (très) rarement déçu, bien au contraire. Car si l'on a évoqué ses performances en championnat de France, rappelons que Lebel s'est également montré décisif en Champions Cup : que ce soit lors du titre de 2021, ou encore lors des éditions 2022 et 2023, où ce dernier a inscrit 5 essais en 11 rencontres de phases finales. Une qualité rare, qu'il faut souligner, surtout pour un joueur qui n'a, on le rappelle, que 24 ans.

Cette saison encore, Matthis Lebel a su se montrer décisif à des moments clés. Que ce soit en Champions Cup face au Munster ou contre les Bulls, ou bien en Top 14, sur la pelouse de l'UBB par exemple. Si bien qu'à l'aube du dernier match de l'année, Lebel est le deuxième meilleur finisseur du Stade Toulousain, avec 10 essais inscrits. Seul le géant Emmanuel Meafou a fait mieux au club (12 essais). De quoi appuyer davantage notre propos : Matthis Lebel sera l'un des hommes à surveiller côté rochelais ce week-end. D'autant que depuis plusieurs mois désormais, celui-ci dézone davantage, afin d'apporter des solutions supplémentaires. On l'a d'ailleurs vu se rendre disponible autour d'Antoine Dupont à plusieurs reprises face aux Franciliens, ce qui rajoute une incertitude chez les défenseurs adverses. Reste à savoir maintenant si le Toulousain aura les munitions pour s'exprimer (face au Leinster par exemple, Lebel avait été sevré de ballon), et si Ugo Mola fera le choix de le titulariser. Car avec le retour de Juan Cruz Mallia (absent contre le Racing 92), 3 joueurs postulent pour seulement 2 places. Néanmoins, au vu de la forme actuelle du Français (mais aussi vu sa saison plutôt réussie), il serait étonnant de voir celui-ci débuter sur le banc samedi soir. Au contraire, il serait plus logique de laisser soit Juan Cruz Mallia, soit Arthur Retière sur le banc, eux qui peuvent aisément couvrir plusieurs postes (là où Lebel n'a plus quitté son aile depuis plus de deux ans).