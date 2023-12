VIDEO. Jeu de mains, jeu de... Clermontois ? L'ASM a régalé le Michelin en Challenge Cup

Clermont a pris le dessus sur Édimbourg ce vendredi soir lors de la première journée de Challenge Cup. L'ASM a inscrit quatre essais face aux Écossais.

Première réussie pour Clermont en Challenge Cup. Vainqueur de la compétition en 2019 aux dépens du Stade Rochelais pour la troisième fois de son histoire, l'ASM a réussi son entame de saison européenne en dominant Édimbourg vendredi soir au Michelin.

Une victoire bonifiée 31 à 18 acquise grâce à quatre essais inscrits à raison de deux par période. C'est Moala qui a lancé les hostilités à la 24e minute. Récemment prolongé, le centre a été en vue avec 14 ballons joués à la main. Il a aussi battu le plus de défenseurs écossais lors de la partie (6) juste devant Newsome (5).

En cannes, il a avancé sur 81 mètres. L'arrière a largement participé au succès des siens avec un doublé à la demi-heure puis à la 61e. Deux réalisations qui ont récompensé les intentions des hommes de Christophe Urios.

Lesquels ont cependant dû resserrer les rangs dans le second acte lorsque les visiteurs sont revenus à quatre longueurs après un essai transformé et deux pénalités. A ce moment-là, l'ASM menait 17 à 13.

Mais Urios avaient confiance en ses hommes comme il l'explique via La Montagne. "Je n’étais pas vraiment inquiet pendant le match, même si à 17-13, on pouvait le perdre. Après, les gars qui sont entrés en jeu ont amené l’énergie que des remplaçants doivent apporter."

C'est en effet le remplaçant Bibi Biziwu qui a inscrit le 4e essai de Clermont à la 68e. Néanmoins, le technicien attend plus des ouailles. "On a mis du temps à entrer dans ce match et on était pris physiquement." Il ne faudra pas trop tarder la semaine prochaine sur la pelouse de Gloucester.

Une équipe en difficulté en championnat avec seulement deux victoires après huit journées. Néanmoins, les Anglais auront à coeur de s'imposer devant leur public. Et cette Challenge Cup pourrait leur servir à retrouver de la dynamique. D'autant que l'ASM devrait faire tourner pour ce déplacement outre-Manche.