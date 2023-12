RESUME VIDEO. Top 14. Sans Pitié ! L'UBB Déchaînée Face au LOU avec six essais à la clé !

L'UBB n'a fait qu'une bouchée du LOU ce vendredi en ouverture de la 10e journée de Top 14. Les Bordelais ont inscrit six essais face à des Lyonnais réduits à 14.

Et de cinq pour l'UBB ! Forts de leurs deux victoires en Champions Cup, les Bordelais ont pris la mesure de Lyon ce vendredi soir en ouverture de la 10e journée de Top 14.

Les visiteurs avaient pourtant inscrit le premier essai de la partie par l'intermédiaire de Vincent Rattez suite à une belle attaque dans le couloir des 15 mètres qui a vu Davit Niniashvili trouver la faille dans la défense girondine et mettre les cannes avant de servir l'ancien joueur de Montpellier.

Loin d'être échaudés par cet essai encaissé, les Bordelais sont restés dans leur match, ont pris les points au pied par Jalibert quand ils se sont présentés, avant de frapper par Gazzotti. En position d'ailier, le champion du monde U20 a non seulement fait parler sa vitesse mais aussi sa puissance pour faire exploser deux défenseurs devant la ligne de craie et inscrire son premier essai en Top 14 ! RUGBY. Top 14. L'UBB en quête de fraîcheur : des joueurs indispensables bientôt au repos forcé ?Ils n'auraient sans doute pas eu besoin de ça pour s'imposer. Mais le carton rouge du Tricolore Taofifenua a totalement fait basculer cette rencontre. Avec un joueur de moins, les joueurs du LOU n'ont ensuite plus vraiment existé dans cette partie.

Tatafu à la 41e puis Depoortère à la 48e et enfin Ricard quatre minutes plus tard ont définitivement enfoncé le clou et permis à l'UBB de remporter une cinquième victoire de rang toutes compétitions confondues.

La cerise sur la bûche de Noël ? L'essai de Tamwbe à la 64e puis la réalisation du centre du XV de France Yoram Moefana à la 78e pour un score sans appel de 46 à 10 en faveur de la formation girondine. Petit événement ce vendredi soir à Chaban : Damian Penaud n'a pas marqué un essai. C'est la première fois en six matchs que l'ailier des Bleus ne trouve pas le chemin de la Terre promise. Preuve que l'UBB peut aussi gagner sans son serial marqueur.

Au classement, Bordeaux est provisoirement deuxième du Top 14 avant les autres rencontres de la 10e journée. Pour le LOU, c'est plus compliqué puisqu'avec seulement trois succès au compteur, ils ne pointent qu'à la 12e place. Ils sont désormais sous la menace de l'USAP, vainqueur de Bayonne ce vendredi.