RUGBY. Top 14. L'UBB en quête de fraîcheur : des joueurs indispensables bientôt au repos forcé ?

En quête d'une 5e victoire de rang face à Lyon, l'UBB va bientôt devoir se passer de plusieurs joueurs importants qui ont beaucoup donné depuis la Coupe du monde.

RUGBY. TRANSFERT. L'UBB en Mode Séduction : Un International irlandais dans le Viseur !Cette semaine, nous apprenions que l'ouvreur international irlandais Joey Carbery était dans le viseur de l'Union Bordeaux-Bègles. L'UBB est ambitieuse et cherche à se renforcer, notamment au poste de numéro 10. En partie pour compenser l'absence de Matthieu Jalibert lorsqu'il sera avec le XV de France. Mais aussi pour le faire souffler.

Titulaire avec les Bleus lors de la Coupe du monde, le demi d'ouverture a enchaîné les matchs depuis la fin du Mondial. A l'orée de la 10e journée, Jalibert totalise 441 minutes de temps de jeu selon All Rugby (contre 403 pour le Rochelais Hastoy). Aligné à cinq reprises en Top 14 puis deux fois en Champions Cup, il a joué tous ces matchs de la première à la dernière seconde.

Ce vendredi soir, il sera une fois de plus titulaire lors de la réception du LOU avec l'ambition d'enchaîner sur un cinquième succès de rang toutes compétitions confondues afin d'intégrer le Top 6. Il faut dire que l'attaque bordelaise tourne à plein régime sous l'impulsion de sa charnière tricolore avec, à la finition, un Penaud et un Bielle-Biarrey en grande forme. VIDEO. Les Stars bordelaises Marquent les Esprits, l'UBB reçue 10 sur 10 en Champions CupJalibert est, selon Sud Ouest, le troisième joueur du XV de France le plus utilisé depuis la Coupe du monde. S'il n'a commencé à jouer avec l'UBB qu'à partir de la 6e journée, il va être temps pour la formation girondine de la mettre au repos. Ou tout du moins de le mettre sur le banc.

Le staff de Yannick Bru a déjà commencé avec son compère de la charnière Maxime Lucu. Face au LOU, le demi de mêlée des Bleus fera partie des finisseurs. S'il a parfois été remplacé en cours de rencontre en Top 14, il a joué un match de plus que Jalibert et approche gentiment des 500 minutes quant Antoine Dupont en totalise 377.

Ce qui ferait du Bordelais le Tricolore le plus utilisé après le Mondial. "Il est très bien mais quand on travaille sur les temps de jeu des joueurs, on regarde leur état actuel et on se projette aussi sur notre programme futur", explique le manager de l'UBB. Néanmoins, ce dernier veut éviter l'usure mentale. RUGBY. Transfert Choc : Jonny Gray, le Mur écossais, en route vers l'UBB ?Il estime que les choses sérieuses vont commencer dans les semaines à venir. Et il aura besoin de ses cadres, et notamment de Lucu, pour mener l'équipe vers la victoire. "Pour nous, à titre collectif, mais aussi pour lui à titre individuel. On essaie de ménager son énergie, son punch, sa bonne humeur."

En confiance grâce aux victoires qui s'enchaînent, le demi de mêlée se sent très bien physiquement. "La prépa de la Coupe du monde m’a fait énormément de bien. Je n’ai pas forcément non plus enchaîné toutes les semaines pendant le Mondial, il y avait souvent des cassures." Si Dupont a joué 200 minutes avec les Bleus, Lucu n'a été sur le pré qu'à peine plus de 2 heures (122 minutes).

Crédit image : @UBBrugby via X

Néanmoins, et certainement en accord avec le staff de Fabien Galthié, le Bordelais va devoir lever le pied en vue du Tournoi des 6 Nations. Il sera à n'en pas douter le numéro 9 titulaire. Et l'UBB comme le XV de France ne peut pas se permettre de trop tirer sur la corde sous peine de la voir casser. Jalibert comme Lucu ne devraient pas être les seuls à internationaux au repos dans les prochaines semaines. Avec 438 minutes dans les jambes, leur coéquipier à l'UBB Moefana pourrait bientot être en vacances.

A Toulouse, Ugo Mola a indiqué qu'il allait lui aussi faire tourner prochainement. Thomas Ramos a également dépassé les 400 minutes et pourrait laisser sa place à Blair Kinghorn à l'ouverture lors des matchs à venir. Du repos est aussi à prévoir pour les Racingmen Gaël Fickou (439 min) et surtout Cameron Woki (468 min), qui a été un des joueurs les plus utilisés par Lancaster avec le Racing 92.

RUGBY. Plus de repos pour les joueurs : Provale milite pour un quota maximum de matchs consécutifs !

Pour rappel, le syndicat des joueurs Provale aimerait qu'un quota soit mis en place afin de donner une semaine de repos obligatoire aux joueurs dès qu'ils ont enchaîné six matchs d'affilée. Une mesure qui, si elle est appliquée, pourrait changer la donne dans la gestion de corps et des matchs.