RUGBY. Plus de repos pour les joueurs : Provale milite pour un quota maximum de matchs consécutifs !

Provale estime qu'il faut donner plus de repos aux joueurs. Le syndicat milite pour la mise en place d'un repos obligatoire après une série de matchs.

''Il a rencontré Zidane, Henry, tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon'', Boudjellal se paie DupontSi Mourad Boudjellal s'est demandé pourquoi Grégory Alldritt avait pris plusieurs semaines de repos après la Coupe du monde, beaucoup estiment qu'il a eu raison de couper avec le rugby. C'est notamment le cas du président de Provale Mathieu Giudicelli. "Grégory c'est en moyenne 30 matchs. Il a beaucoup joué. [...] J'ai très bien compris sa volonté de se reposer", confie l'ancien joueur de Montpellier ou encore Biarritz à Actu.fr.

Selon lui, son club a très bien géré la situation en lui permettant de souffler après des mois d'efforts acharnés sur le pré en Top 14, en Champions Cup mais aussi avec les Bleus. "Quand on compare les autres n°8 des nations concurrentes du XV de France, certains éléments ont joué 1000 minutes de moins que lui. Vous rendez-vous compte ? C'est énorme."

Il est vrai que les internationaux français font partie de ceux qui foulent le plus souvent les pelouses. Là où les Irlandais ou encore les Néo-Zélandais passent plus de temps en sélection qu'en club. Alors que l'Angleterre pense sérieusement à mettre en place des contrats hybrides pour ses meilleurs joueurs, Giudicelli appelle lui aussi à prendre des mesures.

Outre-Manche, il serait question pour le sélectionneur d'avoir plus de contrôle sur le temps de jeu de ces joueurs premium et sur leur préparation quand ils sont en club. En France, les échanges entre le staff tricolore et ceux des clubs vont dans le bon sens. Néanmoins, Provale estime qu'il faut donner plus de repos aux joueurs dans leur ensemble.

"La seule manière de s'arrêter pour eux, c'est de se blesser. Quand on arrive à un tel stade, c'est préoccupant." Le syndicat propose dont de mettre en place un repos obligatoire après un certain nombre de matchs joués. Le quota serait fixé à six rencontres maximum avant un week-end de repos. Pourquoi six matchs et pas cinq ? Quelles compétitions seront concernées ? Cette limite pourrait être revue après des discussions entre les différentes parties.

Une avancée qui pourrait permettre aux joueurs de souffler, de soigner des petits bobos et aux clubs de donner du temps de jeu à d'autres éléments. Quid des formations qui n'ont pas la profondeur de banc de certains des cadors du championnat ? La question de l'équité peut se poser avec ce système. Mais ce sera aux encadrements de gérer leur groupe en fonction du calendrier.

Mathieu Giudicelli d'apporter des précisions sur cette mesure : "Une dérogation est toutefois possible si le 7e match du joueur concerné s'avère être une finale de championnat, de Coupe d'Europe, ou autres...". On peut donc imaginer que cela concernera également les matchs du XV de France. Une fois de plus, le dialogue sera primordial entre les différents staffs sur la gestion des internationaux. "Je suis convaincu que Greg va revenir avec une fraîcheur qui sera bénéfique à La Rochelle, mais aussi aux Bleus."