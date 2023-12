''Il a rencontré Zidane, Henry, tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon'', Boudjellal se paie Dupont

Mourad Boudjellal estime qu'Antoine Dupont brille plus dans les magazines que sur le terrain : ''Tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin''.

VIDEO. XV de France. ''Plus tu y penses, plus tu te plonges dedans et plus ça fait mal'', confie Dupont à Thierry HenryCe dimanche, le Stade Toulousain affronte le Stade Français à Jean-Bouin en clôture de la 8e journée de Top 14 avant la parenthèse européenne. La semaine prochaine, les formations de Top 14 seront sur le pont en Champions Cup et en Challenge Cup. Il est donc important de garder le rythme même s'il faut aussi économiser les corps compte tenu de la longueur de la saison.

Mola va-t-il aligner son équipe type pour ce Classico ou bien proposer une composition mixte ? On peut imaginer qu'Antoine Dupont qui a été titulaire en 10 à Castres puis en 9 contre Clermont sera du voyage dans la capitale. Néanmoins, il pourrait être sur le banc des finisseurs avant la réception de Cardiff samedi prochain.

On le sait, le capitaine du XV de France va manquer plusieurs journées de championnat et potentiellement de Coupe d'Europe quand il sera avec France 7. Aussi, on peut imaginer que l'encadrement du Stade va le solliciter un maximum avant son départ. Une manière pour lui d'évacuer la déception de l'élimination prématurée à la Coupe du monde.

Pour l'heure, d'aucuns estiment qu'il n'est pas aussi performant qu'on pourrait l'espérer. C'est notamment le cas de l'ancien président du RCT Mourad Boudjellal qui n'a pas hésité à égratigner l'image de la star de l'ovalie tricolore via sa chronique sur Eurosport. Selon lui, il brille beaucoup dans les médias que sur le pré.

"Antoine Dupont, on ne le voit dans les magazines, on le voit de partout. Il a rencontré Zidane, Henry, il a rencontré tout le monde, mais sur le terrain, pour l'instant il ne rencontre plus le ballon. Je trouve qu’Antoine Dupont, depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont avec un t, c’est Antoine Dupond avec un d comme dans Tintin. C’est plus le vrai Antoine Dupont. Donc voilà, tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin".

Le Toulousain n'est pas le seul à prendre pour son grade. Boudjellal est aussi revenu sur la décision de Grégory Alldritt. Le 3e ligne a pris plusieurs semaines pour se reposer et se ressourcer après de longs mois de compétition. Un choix qui a fait l'unanimité et qui n'a suscité aucune polémique.

Visiblement, Mourad Boudjellal ne partage pas cet avis. "Chose bizarre dans le rugby, Alldritt, qui est un super joueur, est en vacances. Il a dit "je reviendrai en janvier." Le mec, il a perdu la Coupe du monde, il prend trois mois de vacances." Le Rochelais a confié qu'il n'était pas question d'un burnout, mais qu'il avait besoin de souffler. Ce qui peut se comprendre vu les efforts déployés depuis plusieurs saisons pour aller chercher deux titres européens, jouer des finales de Top 14 et préparer un Mondial.

RUGBY. XV de France. ''Mieux vaut prévenir que guérir'', La longue de liste de blessures que Grégory Alldritt soigne"T'as perdu la Coupe du monde ! Reviens ! Si tu avais gagné, tu prendrais 1 an de vacances ! On n'en a rien à cirer puisqu'on aurait gagné la Coupe du monde ! Mais là, on n'a rien gagné. Donc qu'est-ce que tu fous en vacances ? Tu es en train de te reposer de la défaite !" Compte tenu de l'implication des joueurs, et notamment Alldritt, c'est tout à fait compréhensible.

Que sont quelques semaines de pause dans une carrière ? Il en avait également besoin pour soigner quelques bobos. Ce n'est pas comme s'il prenait une année sabbatique. Nul doute que le 3e ligne rochelais reviendra plus fort en vue du Tournoi des 6 Nations 2024. Avec l'objectif de décrocher un deuxième Grand Chelem et de lancer ce nouveau cycle de quatre ans vers la Coupe du monde 2027 en Australie.