VIDEO. XV de France. ''Plus tu y penses, plus tu te plonges dedans et plus ça fait mal'', confie Dupont à Thierry Henry

Face à Thierry Henry, le capitaine du XV de France Antoine Dupont est revenu sur la coupe du monde et surtout sur ce match face à l'Afrique du Sud.

VIDEO. Coupe du monde. ''Il est réel, on peut le toucher'', la rencontre pleine d'humilité entre Zidane et DupontAprès Zidane, c'est un autre joueur emblématique de l'équipe de France de football qu'a rencontré Antoine Dupont pour Bros, un certain Thierry Henry. Face au vainqueur de la Coupe du monde 1998 et de l'Euro 2000, le capitaine du XV de France est notamment revenu sur la Coupe du monde.

Des déceptions, l'ancien joueur d'Arsenal en aussi connues. En 2006, il avait perdu la finale de la Champions League puis celle de la Coupe du monde face à l'Italie. Il connait donc très bien ce sentiment d'amertume et de regret qui habite encore Antoine Dupont quelques semaines après l'élimination en quart de finale face à l'Afrique du Sud.

Avec le recul, Henry sait que cette défaite lui sera bénéfique pour l'avenir. Il aura cette rage en lui et cette envie de ne plus jamais revivre ce genre de situation. "C'est dur d'avoir ce recul-là aujourd'hui", répond le Toulousain, visiblement toujours "hanté" par le scénario de la rencontre.

''Plus tu y penses, plus tu te plonges dedans et plus ça fait mal. Parce que tu te rends compte de l'évènement, de là où tu étais." Vivre une coupe du monde en France, avec ce groupe, les copains, devant la famille, c'était une occasion unique pour lui comme pour ces coéquipiers du XV de France.

''Tu te refais le film dans la tête et plus ça va, moins ça va finalement. Donc tu n'as qu'une envie, c'est de dormir puis de te réveiller en espérant que ça ne soit qu'un cauchemar. Malheureusement, c'est dans ces moment-là où il faut arriver à l'accepter et passer à autre chose."

Dupont confie avoir eu besoin de revoir rapidement le match. "Je l'ai revu dès le lendemain matin car je n'arrivais pas à dormir. Je me suis dit "je le regarde maintenant, après je ne le regarde plus." Une manière d'exorciser mais aussi de revoir certaines actions et surtout des décisions du corps arbitral qu'il avait du mal à digérer.

"En 2019, on se fait éliminer d'un point, pareil, alors qu'on mène de 12 ou 13 points à un quart d'heure de la fin, mais je n'ai jamais revu le match. Celui-là, j'en avais besoin." Habité par un sentiment d'injustice très fort, il voulait se faire son propre avis en revoyant la partie avec un regard différent. Même si au final, "ça ne sert à rien." La blessure mettra du temps à se refermer chez les Bleus.