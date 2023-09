VIDEO. Coupe du monde. ''Il est réel, on peut le toucher'', la rencontre pleine d'humilité entre Zidane et Dupont

Zinédine Zidane et Antoine Dupont se sont rencontrés pour la première fois après la victoire du XV de France face aux All Blacks en ouverture de la Coupe du monde.



Franchement, qui n'a pas rêvé un jour de rencontrer Zidane ? Antoine Dupont a eu la chance de discuter avec l'un des plus grands sportifs français de l'histoire après le match d'ouverture de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande.



Une rencontre tout en simplicité et en humilité entre celui qui a offert à la France sa première coupe du monde de football en 1998. Et celui qui pourrait bien l'imiter avec le XV de France dans quelques semaines.



Né en 1996, Antoine Dupont n'a certainement pas beaucoup de souvenirs de l'époque. Peut-être se souvient-il de l'Euro 2000. Mais il sait ce que représente l'ancien joueur dans le coeur des Français.



Il a principalement suivi les exploits de Zizou avec les Bleus lors de la Coupe du monde 2006. Un Mondial terminé à la deuxième place pour l'équipe de France après les tirs au but face à l'Italie.



Pour avoir vécu une coupe du monde en France, Zidane sait que ce n'est pas simple de jouer devant les supporters français. Il a vu que les Tricolores ont eu du mal à rentrer dans la rencontre face aux All Blacks. Mais ils ont réussi à se libérer dans le second acte. "Le premier match c'est important car tout le monde va les porter."



Autre conseil de sage prodigué par l'ancien numéro 10, profiter à fond de cet événement, car ça n'arrive pas tous les jours. Le demi de mêlée confie qu'ils ont parfois du mal à prendre du recul par rapport à tout ça. Il faut dire qu'ils sont un peu dans leur bulle. Mais voir les images des supporters dans les différentes fans zones donnent du baume au coeur.



Zidane avait un peu peur pour le premier match. Il se souvient que lui et ses coéquipiers avaient fait un très mauvais entraînement à l'époque avant d'entrer dans la compétition. Mais finalement, tout s'était bien passé. "Ils vont monter en puissance." Comme en 1998, les Bleus sont sous pression, mais ils doivent s'en servir positivement pour aller au bout. C'est ce que tout le monde souhaite, à commencer par Zizou.