FRANCE 7. Voir si Antoine Dupont ''apporte véritablement une plus-value à ce groupe'', confie Daret

L'entraîneur de France 7, Jérôme Daret est très heureux de voir Antoine Dupont rejoindre le groupe en vue des Jeux olympiques de Paris 2024.

C’est une belle reconnaissance.

Dupont va en effet rejoindre l'équipe de France non pas à XV mais à 7 en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Une nouvelle qui a ravi l'entraîneur des Bleus du 7, Jérôme Daret. "Je remercie Antoine Dupont de vouloir en découdre avec l’équipe de France de rugby à 7". Via le site spécialisé sevensrugby, le technicien estime que si l’un des meilleurs joueurs au monde souhaite rejoindre le groupe, cela "démontre quelque part que l’équipe a du potentiel pour aller chercher une médaille".

Si le Toulousain est animé par une forte volonté de gagner, le chemin vers la breloque olympique est encore long pour l'équipe de France comme pour lui. En effet, son statut de capitaine des Bleus du XV ne lui garantit pas une place aux JO. Dupont fait en effet partie du groupe élargi. Selon Daret, pas moins de 30 joueurs sont nécessaires pour préparer une saison et tenir la cadence du circuit mondial. Surtout en cette année très spéciale.

Comme pour ceux qui intègrent le groupe, Antoine Dupont va devoir faire ses preuves. "Cela va nous permettre de voir si l’on arrive à fonctionner en équipe avec lui et s’il apporte véritablement une plus-value à ce groupe. Ce qui est le gage de tout joueur entrant". Pas de passe-droit donc pour le meilleur joueur du monde 2021 malgré des qualités évidentes. Il n'en attendait pas autrement.

Le plus important aux yeux de l'entraîneur, c'est que l'équipe tourne bien et que chaque joueur puisse s'exprimer à sa juste valeur. Il faut que lui se sente à l'aise et que les automatismes se fassent avec les autres Tricolores. "Il faudra aussi regarder là où se font les meilleures connexions avec les autres joueurs pour qu’avec ou sans lui, chacun puisse exprimer son potentiel maximum."

Sa présence va aussi concurrencer les éléments déjà en place. Ce qui ne peut être que bénéfique. Jérôme Daret insiste sur le fait que l'équipe de France n'appartient à personne, "tout joueur peut avoir la possibilité de l’intégrer." Une déclaration qui fait écho aux critiques de certains qui voyaient d'un mauvais oeil l'arrivée de Dupont et le fait qu'il puisse "prendre la place" d'un autre.

Pour se donner toutes les chances, Antoine Dupont va donc manquer le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Il rejoindra prochainement France 7 à l'entraînement et participera à plusieurs étapes, notamment au Canada fin février puis à Los Angeles début mars. Nul doute que sa présence sera un beau coup de projecteur sur la discipline et l'équipe de France en vue des Jeux olympiques.

Premier rendez-vous pour les Bleus à Dubaï la semaine prochaine.