RUGBY. TOP 14. Toulouse avec une charnière Dupont/Ramos face à un Clermont déterminé

Le Stade Toulousain accueille Clermont en Top 14. Après la défaite à Castres, le champion en titre veut s'imposer à domicile contre des Clermontois revanchards.

Ce samedi, le Stade Toulousain accueille Clermont en Top 14. Ouvreur la semaine dernière sur la pelouse de Castres, Antoine Dupont retrouve son poste de demi de mêlée aux côtés de Thomas Ramos.

L'arrière du XV de France laisse ainsi son numéro 15 à Lebel. De fait, les ailes du champion de France seront occupées par Retière et Tauzin.

Devant, Mola fait le choix d'associer Arnold et Meafou dans la cage. On constate que le Tricolore Flament glisse en troisième ligne aux côtés de deux autres joueurs du XV de France, Cros et Jelonch.

Chez les finisseurs, Baille, Roumat ou encore Germain pour terminer une rencontre que les supporters toulousains espèrent en faveur des locaux.

Stade Toulousain 1 Neti 2 Cramont 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Meafou 6 Flament 8 Jelonch 7 Cros 9 Dupont 10 Ramos 11 Retière 12 Ahki 13 Chocobares 14 Tauzin 15 Lebel 16 Boubila 17 Baille 18 Faasalele 19 Placines



20 Roumat 21 Germain 22 Butiniyata 23 Ainu'u

Du côté de Clermont, une belle composition également avec une charnière composée de Bézy et Belleau. L'ancien Toulousain Fouyssac sera titulaire au poste de premier centre aux côtés de Simone.

Alex Newsome est aligné à l'arrière et on note la première sortie de Yérim Fall (20 ans). Vu à 7, il va connaître son premier match en Top 14 sur la pelouse de Toulouse.

S'il a plus de bouteille, le Néo-Zélandais Pita-Gus Sowakula sera également titulaire pour la première fois dans l'élite tandis que Robin Couly, 19 ans, enchaîne au talon après cinq matchs démarrés sur le banc.

L'encadrement clermontois a fait tourner puisque Falgoux, Fainga’a, Simmons, Lee, Urdapilleta, Delguy, Hériteau ou encore Moala seront laissés au repos après avoir enchaîné les matchs.