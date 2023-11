RUGBY. XV de France. ''Mieux vaut prévenir que guérir'', La longue de liste de blessures que Grégory Alldritt soigne

Le troisième ligne du XV de France et du Stade Rochelais Grégory Alldritt s'est octroyé une pause bien méritée après la Coupe du monde. Il reviendra plus fort.

RUGBY. Pas question de burn-out, Grégory Alldritt se repose simplement pour revenir meilleurDimanche soir, Grégory Alldritt a regardé ses coéquipiers remporter leur deuxième victoire de rang cette saison aux dépens de l'UBB comme un simple spectateur. Le troisième ligne du XV de France s'est octroyé une pause bien méritée après la Coupe du monde. Il en avait bien besoin après avoir enchaîné près de 100 matchs depuis la saison 2020/2021.

On ne reverra pas le Rochelais avant 2024. "Je vais rater huit matchs avec le Stade Rochelais, c'est horrible, je suis le premier à souffrir devant la télé. Mais huit matchs, ce n'est rien dans une carrière…", a-t-il confié au Figaro. En effet, Alldritt voit plus loin que ces quelques mois de repos.

Outre l'énorme déception liée à l'élimination en quart de finale de la coupe du monde, il avait besoin de couper aussi bien mentalement que physiquement.

Épaule, genou, ischio-jambiers, il détaille d'ailleurs pour nos confrères la longue liste de pépins physiques qui guérissent petit à petit grâce à ce break. "J'ai déjà moins mal au genou, il va beaucoup mieux. J'avais également une épaule capricieuse, je ne la sens plus. Pareil pour une lésion à l'ischio, je ne la sens plus non plus."

Va-t-on retrouver un Grégory Alldritt encore plus fort ? C'est l'objectif qu'il s'est fixé en vue de la reprise avec son club et surtout son retour avec le XV de France en vue du Tournoi des 6 Nations.

Je suis un programme physique tous les jours, j'ai une séance de sport à faire avec une séance de muscu pour vraiment essayer de revenir en janvier en meilleure forme que je l'étais il y a un mois.

On pense notamment à Anthony Jelonch qui, après sa blessure contractée lors du 6 Nations 2023, était revenu encore plus affûté pour le Mondial. Alldritt lui, va pouvoir travailler en pleine possession de ses moyens. Et s'il va manquer de rythme, il va compenser avec une énorme envie et une forme physique au top. De bon augure pour les Bleus pour décrocher un deuxième Grand Chelem.