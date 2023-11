RUGBY. Pas question de burn-out, Grégory Alldritt se repose simplement pour revenir meilleur

Ce fut l'un des Bleus les plus utilisés ces quatre dernières années, mais également un joueur très actif en club. Grégory Alldritt a souhaité couper avec le rugby pendant deux mois.

Un joueur ultra-utilisé

Grégory Alldritt, c'est un joueur formidable, certes, mais c'est avant tout un bosseur rare, et un coéquipier dévoué pour son club et son équipe nationale. Cet été, le Rochelais est arrivé en équipe de France avec la casquette de champion d'Europe, mais également de joueur le plus utilisé !

La saison dernière, Aldritt a joué 31 rencontres, toutes compétitions confondues, et a été titulaire lors à 28 reprises ! Évidemment, ce dernier faisait 80 minutes à chaque fois, ou presque. Rebelote la saison d'avant, où l'originaire du Tarn a joué 30 matchs, dont 28 titulaires.

Par chance, et avec une hygiène de vie digne des plus grands professionnels, Grégory Aldritt ne s'est que très peu blessé durant ces deux dernières saisons. Ce dernier est revenu sur cet enchaînement : "Ce break, je l'ai en tête depuis un long moment. Depuis la Coupe du monde 2019 au Japon, j'ai beaucoup enchaîné, en ayant néanmoins la chance d'être peu blessé. Les discussions sur l'éventualité de faire une pause de deux mois après la Coupe du monde ont débuté avec mon manager Ronan O'Gara à la suite du titre en Coupe d'Europe" (L'Équipe)

Il faut dire que cette pause est bien méritée après un mondial réussi sur le plan personnel. En plus de cela, les attentes en Top 14 sont de plus en plus élevées, et Alldriit sait que son corps en a besoin : "Il a validé sans hésiter. L'idée était de pouvoir me régénérer physiquement. J'ai de l'arthrose au genou droit. Rien de très grave. Je vais le soigner et renforcer les muscles qui l'entourent. Quand vous enchaînez tous les week-ends, c'est impossible."

"Ma tête va très bien"

Si certains parlent de "burn-out", ou autre dépression au sujet du numéro 8 du XV de France, détrompez-vous. Le principal intéressé n'a d'ailleurs pas apprécié ces raccourcis : "Il y avait également la volonté de faire un break mental. Mais, contrairement à ce que j'ai pu lire sur un burn-out ou une usure mentale, tout est faux. J'étais même choqué qu'on parle de ça alors qu'il s'agit d'un sujet très grave." (L'Équipe)

À l'instar de Peato Mauvaka, et de sûrement bon nombre d'autres joueurs de l'équipe de France, Grégory Alldritt a eu du mal à faire face aux phases finales de la Coupe du monde. Il témoigne : "La semaine des demi-finales puis de la finale du Mondial, je ne cache pas que j'ai vécu des moments un peu compliqués. Il y avait beaucoup de déception. Mais ma tête va très bien."

Un quart de finale encore douloureux

Dans son entretien avec nos confrères de l'Équipe, Alldritt n'a pas hésité à revenir sur le quart de finale perdant face aux Springboks, bien que la douleur soit encore présente : "C'est cruel. Ce match était difficile à regarder. J'ai essayé de voir ce qu'on aurait pu faire différemment. Il y a beaucoup d'actions qu'on aurait pu mieux gérer pour faire basculer le match en notre faveur. C'était important pour moi de comprendre, d'accepter et surtout de le digérer." (L'Équipe)

Bon joueur et honnête avec soi et ses coéquipiers des Bleus, le joueur de La Rochelle n'a pas souhaité blâmer l'arbitrage de Ben O'Keefe : "Oui, certaines décisions étaient limites... Mais c'est le cas dans tous les matches. Dire que nous avons perdu à cause de l'arbitre ne nous permettra pas d'avancer. Il faut ouvrir les yeux sur notre performance, accepter cette élimination et avancer."

Désormais loin des terrains pour cette fin d'année, le troisième ligne a tout de même donné une date de reprise de la compétition. Ce dernier devrait reprendre les entraînements à 100% le 1er janvier 2024, et le Top 14 en suivant. Il assure être motivé pour les prochaines échéances internationales, dont le Tournoi des 6 Nations : "On aura encore plus envie de le gagner. Je suis persuadé qu'on va transformer cette frustration en motivation." (L'Équipe)