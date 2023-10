XV de France. Flashé à 30km/h, Greg Alldritt est-il dans la forme de sa vie pour affronter l’Italie ?

Au repos face à l’Uruguay puis ménagé face à la Namibie, Greg Alldritt sera titulaire en 8 face à l’Italie. Une aubaine pour les Bleus, d’autant qu’il a impressionné, cette semaine…

De retour au sein de l’escouade française depuis samedi soir, Antoine Dupont poursuit donc sa reprise progressive du sport. Attelé à faire des exercices de cardio, un peu de maintien musculaire et des skills, ce chemin devrait le mener vers une reprise progressive. D’abord de l’entraînement collectif très prochainement, avant de passer aux contacts, d’ici le début de semaine prochaine si tout va bien. Face à l’Italie, le capitaine tricolore sera évident trop juste et c’est bien pour cela qu’il est préservé par le staff des Bleus, tout comme Julien Marchand , pas encore totalement remis de sa blessure aux ischios contractée face à la Nouvelle-Zélande

Bonne nouvelle en revanche, Charles Ollivon et Greg Alldritt seront bien présents, eux. Souffrant d’un mollet douloureux la semaine passée, le grand Charles avait été immédiatement ménagé pour ne prendre aucun risque. Vendredi soir, il sera même le capitaine de cette équipe premium.

Quant à Alldritt, victime d’une alerte au genou la semaine face à la Namibie , il n’avait préféré prendre toutes ses précautions pour "éviter de terminer la coupe du monde à 75%." Le bon choix, puisque le rochelais sera lui aussi titulaire face aux Transalpins.

Retour en forme

A-t-il profité de ces 3 semaines sans jouer pour s’affûter encore plus que ce qu’il était déjà à l’issue de la préparation physique estivale ? Se sent-il à 100% ? Sachez que ce mercredi matin en conférence de presse, le numéro 8 de 26 ans avait le sourire : "J’ai battu ma vitesse max cette semaine, j’ai passé les 30km/h, c’est un soulagement pour moi (rires)".

Des signaux très positifs quant à l’état de forme de l’ancien auscitain, 113kg sur la balance. Marchera-t-il bientôt dans les pas de Sekou Macalou , Louis Bielle-Biarrey ou Damian Penaud , seuls joueurs à avoir déjà été flashé à 37/km dans ce groupe ? Il ne faut pas trop y compter, et ce n’est d’ailleurs pas ce qu’on lui demande.

Sur le pré, le capitaine rochelais ne traversera jamais le terrain comme le fait à son poste Ardie Savea , ne claquera jamais des chisteras à l’aveugle comme s’amuse à le faire Dupont, mais qu’importe ! Lui est un soldat, un vrai ; le genre de joueur capable d'enchaîner les taches et les courses de 5 à 10 mètres par dizaines, dans un match.