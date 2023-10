RUGBY. XV de France. Antoine Dupont apte pour les quarts ? La réponse claire et nette de Florian Grill

Le président de la FFR Florian Grill n'y est pas allé par quatre chemins concernant la présence d'Antoine Dupont avec le XV de France pour les quarts de finale.

VIDEO. COUPE DU MONDE. Antoine Dupont retrouve le XV de France, une reprise sous conditionsLe demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont a retrouvé ses coéquipiers le week-end dernier, plus d'une semaine après sa fracture maxillo-zygomatique subie contre la Namibie à la Coupe du monde. Un retour certes attendu par les supporters, mais qui n'indique en rien que le Toulousain pourra rejouer dans ce Mondial.

De retour à l'entraînement, le capitaine tricolore a été vu en train de courir, de faire des passes et de suer sur un vélo. Des images qui rassurent sur l'état de santé du numéro 9. Sa présence est également importante pour ses coéquipiers alors que les matchs couperets se profilent à l'horizon.

Et si la rencontre face à l'Italie fait partie de la phase de poules, elle fait figure de 8e de finale et de match éliminatoire pour les Bleus en cas de défaite. Malgré tout, Antoine Dupont ne jouera pas ce match contre les Transalpins. C'était à prévoir et il aurait été irresponsable de l'aligner si tôt après son opération.

Seul le chirurgien ayant opéré Antoine Dupont avait le pouvoir de fixer le timing de la reprise du joueur, et il l’a fait", a confie le président de la FFR, Florian Grill, via le Midi Olympique.

Néanmoins, d'aucuns espéraient qu'il serait apte à jouer le quart de finale qui se profile à l'horizon contre l'Afrique du Sud si la tendance du moment se confirme. Si lui voudra très certainement fouler la pelouse avec ses coéquipiers, la décision pourrait avoir déjà été prise quant à sa participation si on en croit Florian Grill.

"Sur ce sujet, le staff des Bleus et moi-même sommes depuis le début totalement alignés. Il n’y a même jamais eu de débat contradictoire entre nous", explique sans ambages le président de la Fédération française de rugby. Et selon ce que le dirigeant avance, ce quart de finale face aux Springboks se jouera sans Antoine Dupont. "La sécurité des pratiquants est la priorité numéro 1 et si Antoine Dupont devait ne pas jouer le quart de finale, et bien il ne le jouera pas… Il faut être très clair là-dessus."



Pas de Dupont avant les demies donc ? On serait alors à 4 semaines après son opération, ce qui représentait le délai minimal avancé pour qu'il puisse récupérer. Dans tous les cas, celui qui aura le dernier mot dans l'histoire, c'est bien le médecin qui a opéré le Toulousain. "Pas les 60 millions de chirurgiens qu’on entend dans les médias aujourd’hui", a lancé Grill via RMC.