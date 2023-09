VIDEO. COUPE DU MONDE. Antoine Dupont retrouve le XV de France, une reprise sous conditions

Le demi de mêlée et capitaine du XV de France Antoine Dupont a été autorisé à reprendre une activité physique progressive dirigée dès ce week-end.

Au lendemain de la démonstration des All Blacks face à l'Italie, la Fédération française de rugby a donné des nouvelles d'Antoine Dupont. Pour rappel, le XV de France affrontera les Italiens le 6 octobre à Lyon dans le cadre de son dernier match de poules de la Coupe du monde. Blessé contre la Namibie, le demi de mêlée a été opéré il y a une semaine suite à une fracture au visage.





Pour l'heure, on ne sait pas encore si le Toulousain pourra rejouer dans cette compétition. Néanmoins, l'instance tricolore précise qu'il a été autorisé à reprendre une activité physique progressive dirigée. Il va donc retrouver le groupe France dès ce samedi. Il semblerait que tout se passe bien pour le capitaine de l'équipe de France. Le manager santé du XV de France, Bruno Boussagol, indiquait cette semaine que l'œdème s'était résorbé et que les douleurs n'étaient pas dues à l'opération mais au choc.

Suite à la visite médicale post-opératoire ayant lieu hier, Antoine a été autorisé à reprendre une activité physique progressive dirigée. Cette activité se fera sous contrôle du staff médical du XV de France.

Néanmoins, de nombreuses questions demeurent quant à sa capacité à refouler les pelouses du Mondial. Pour certains spécialistes, ce serait prendre des risques trop importants pour sa santé. Un nouveau choc pourrait entraîner une facture plus importante. Parmi les conséquences possibles, d'aucuns évoquent une perte de la vue.



Malgré tout, on imagine qu'il aura envie de jouer pour aider le XV de France à remporter son premier titre. Qui aura le dernier mot ? Le joueur ou le staff médical ? Les prochains jours vont être décisifs. Il reste encore deux semaines avant un quart de finale qui s'annonce très relevé face à l'Afrique du Sud ou l'Irlande (voire l'Ecosse).



D'ici là, la question du masque sera très certainement réglée. World Rugby n'accepte pas matériaux rigides comme le carbone, qui aurait été la meilleure alternative pour protéger le visage du numéro 9. De plus, la protection ne doit faire plus de 5 millimètres. Le staff va donc devoir se creuser la tête pour trouver une solution.



Il est aussi possible qu'Antoine Dupont ne veuille pas porter de masque. Néanmoins, s'il décide de le faire et qu'une alternative suffisamment solide et légale est trouvée, on peut penser qu'il le testera à l'entraînement avant les matchs. Un masque pourrait non seulement avoir un impact sur vision mais aussi sur sa respiration. Un masque combiné avec un casque pourrait apporter plus de protection, mais il pourrait également être une cible privilégiée pour ses adversaires.