COUPE DU MONDE. Alldritt, Ford, Donaldson : quels joueurs ont impressionné lors de cette 1ère journée ?

Voici le XV des joueurs qui ont brillé durant le premier week-end de la coupe du monde de rugby.

S'il est encore trop tôt pour parler des "trouvailles" dénichées dans ce Mondial, d'autant que des nations aux joueurs méconnus comme le Portugal ou l'Uruguay n'ont pas encore foulé le pré, des garçons ont tout de même marqué les esprits lors de ce premier week-end de compétition. Dans le lot, on retrouve bien évidemment des français comme Greg Alldritt, au four et au moulin durant 80 minutes face aux Blacks.

COUPE DU MONDE. Ardie Savea admire Alldritt, et le fait savoir publiquement !

Durant la semaine, il se disait être un joueur capable d'enchaîner les taches et les courses de 5 à 10 mètres plutôt que les percées de 50, il l'a prouvé au centuple. Dans son style de soldat si propre sur les fondamentaux, le Maritime a remporté son duel face à Ardie Savea et fait avancé les Bleus constamment. Gigantesque.

Idem pour Peato Mauvaka, rentré à la 10ème minute de jeu pour suppléer Julien Marchand et que l'on vit inarrêtable tout au long du match. Il est d'ailleurs l'avant qui a gagné le plus de mètres ballon en main, et qui a le plus franchi (2). LE talonneur du week-end, incontestablement.

RUGBY. Coupe du monde. XV de France. Nouvelles rassurantes ou inquiétantes pour Julien Marchand ?

Ailleurs que sous le maillot bleu, que dire du récital de George Ford au pied face à l'Argentine. Avec 27 points inscrits dont 3 drops exceptionnels, mais aussi une gestion superbe au pied, l'ouvreur de Sale a ébloui cette 1ère journée. Suffisant pour réduire Owen Farrell à un rôle de remplaçant lors de son retour de suspension ? Quelque chose nous dit que leur association devrait être retentée.

RUGBY. VIDÉO. Avec un George Ford impérial, l’Angleterre s’offre l’Argentine sur un plateauQuant à Ben Donaldson, ce garçon méconnu et polyvalent "utility back" des Waratahs ? Il a tout simplement planté 25 points en tout, dont un doublé. En plus d'un talent offensif certain, il a donc prouvé sa fiabilité en ce sens et pourrait donc s'offrir une carte à jouer pour la suite de la compétition, notamment grâce à sa grande polyvalence. Rapide, adroit et au sens affiné du jeu, il a écoeuré la Géorgie pour sa première titularisation à l'arrière en sélection. L'un des grands hommes du week-end.

Pêle-mêle, on citera également la prestation de Damian De Allende face à l'Ecosse, monstrueux dans les collisions en seconde période notamment. Avec l'ancien centre du Munster et André Esterhuizen en suppléant, l'Afrique du Sud peut voyager, au milieu du terrain...

VIDÉO. D’une passe au pied à l’aveugle, Manie Libbok régale Arendse et le public de Marseille

Enfin, malgré la défaite des siens face aux Gallois, Waisea a montré qu'il ne montrait toujours aucun signe de vieillesse, malgré ses 33 ans. À son crédit, un essai dont il a le secret où il casse 3 plaquages avec une facilité déconcertante, mais aussi de nombreuses courses tranchantes ici et là. Bref, on attend que le Toulonnais soit associé à un autre garçon qui connaît bien le Top 14 lors du prochain match : Josua Tuisova.