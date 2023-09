RUGBY. Coupe du monde. XV de France. Nouvelles rassurantes ou inquiétantes pour Julien Marchand ?

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a donné des nouvelles du talonneur Julien Marchand suite à sa blessure face aux All Blacks à la Coupe du monde.

C'est une nouvelle qui a semé l'inquiétude parmi les supporters du XV de France : Julien Marchand, talonneur incontournable des Bleus, a quitté le terrain prématurément lors du match contre la Nouvelle-Zélande (27-13) vendredi soir. RESUME VIDEO. COUPE DU MONDE. Sans s'affoler le XV de France a fait plier les All BlacksUne blessure à la cuisse gauche survenue dès la 12e minute a contraint le talonneur toulousain à céder sa place, plongeant les supporters français dans l'angoisse. Remplacé par son coéquipier en club Peato Mauvaka, il pourrait rejoindre la ligne des joueurs absents pour les prochains matchs voire pour le reste de la compétition.



Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié s'est voulu rassurant quant à la nature de sa blessure via L'Équipe : "Il souffre d'une déchirure sur une hyperextension, je viens de voir le ralenti et on voit bien le mouvement. Mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. C'est un problème musculaire à l'ischio-jambier, clairement."

Cette blessure intervient alors que la France se prépare à affronter l'Uruguay jeudi à Lille, suivi de rencontres contre la Namibie le 21 septembre et l'Italie le 6 octobre. Si une rotation était à prévoir pour les deux prochains matchs, on imagine que Marchand aurait été sur la feuille contre les Italiens avant un quart de finale décisif.

L'absence de Marchand serait un coup dur pour l'équipe de France, déjà privée de Romain Ntamack et Paul Willemse, dans la quête de son premier titre mondial. Sans oublier que Jonathan Danty, Anthony Jelonch et Cyril Baille ne semblent pour l'heure pas suffisamment en forme pour jouer. Coupe du monde. Penaud et Jalibert en héros, les réseaux sociaux s'enflamment pour France - Nouvelle-ZélandeCe n'est pas la première fois que le talonneur toulousain est confronté à une blessure majeure en compétition internationale, rappelant ses problèmes au genou en 2019 qui l'avaient privé de la Coupe du Monde au Japon.



"On l'a peut-être perdu quelques jours, je dis bien quelques jours. Quand un joueur se blesse, on n'est jamais content", a confié Galthié, en espérant que le talonneur puisse être à nouveau d'attaque pour les matchs couperets. Mauvaka devrait endosser le rôle de titulaire tandis que Bourgarit devrait glisser sur le banc. Le staff pourrait également faire appel au Castrais Barlot.