COUPE DU MONDE. Ardie Savea admire Alldritt, et le fait savoir publiquement !

Après Aaron Smith, fan d'Antoine Dupont, c'est au tour d'Ardie Savea d'avouer qu'il a toujours eu un oeil sur Grégory Alldritt. Décidément, nos Frenchies ont du succès.

"Je suis un grand fan !"

Interrogé par le Midi Olympique avant le choc qui nous attend ce vendredi soir pour le match d'ouverture de la Coupe du monde en France, Ardie Savea s'est prêté au jeu avec franchise. Néanmoins, nous étions loin d'imaginer que l'un des meilleurs (si ce n'est le meilleur) troisième ligne centre du monde, admirait autant Gregory Alldritt.

Ce dernier glisse : "C’est un grand joueur. Sincèrement, je suis un grand fan. C’est le genre de mec que l’on regarde toute l’année à la télé de l’autre côté du monde, et qu’on a forcément envie de croiser sur un terrain. Je suis très heureux de pouvoir relever ce challenge."

Les deux hommes se sont pourtant déjà croisés à une seule reprise, le 20 novembre 2021. Ce jour-là, les coéquipiers de Gregory Alldritt étaient parvenus à s'imposer 40 à 25 face aux Blacks, le plus gros écart de points lors d'une victoire tricolore.

Rugby. All Blacks. Ian Foster: "On s'est fait espionner ? Bienvenue à la Coupe du Monde"

Une équipe motivée

En quelques lignes, nous avons compris que la Nouvelle-Zélande ne vient pas prendre des vacances en France. Comme l'a souligné justement Fabien Galthié hier en conférence de presse, les Blacks n'ont jamais perdu en phase de poule d'une Coupe du monde, avec 31 victoires !

Néanmoins, les critiques fusent dans le pays du long nuage blanc, et Ardie Savea sait de quoi son équipe est capable : "Le XV de France est une des meilleures équipes au monde à l’heure actuelle, c’est une certitude. Cette équipe est très physique, avec des grands joueurs dans toutes les lignes. Je sais que les pronostiqueurs nous voient moins bien depuis notre match contre l’Afrique du Sud, qui s’est disputé dans un contexte particulier pour nous… On verra bien vendredi à quel niveau nous nous situons réellement."

Pour ce qui est de la pression du match, de l'ambiance et des paramètres extérieurs au jeu, rien ne semble déboussoler le vice capitaine néo-zélandais : "Pour l’avoir découverte en 2021, l’ambiance au Stade de France est fabuleuse. On n’attend pas autre chose vendredi et c’est normal, le public voudra pousser derrière son équipe. Il n’y a aucune pression par rapport à ça, c’est juste une chance qui nous est offerte de vivre des moments aussi fabuleux."

Pour finir, face à Cros, Ollivon et enfin Alldritt, la Nouvelle-Zélande aura aussi des armes en troisième ligne. Le numéro 8 connaît ses forces et paraît confiant : "Dalt’s ne parle pas beaucoup, mais croyez-moi, sur le terrain, il fait le job. Avec Sam, je pense que nous avons un bon équilibre. Jouer avec eux, c’est toujours très bien."