XV de France. Le staff des Bleus concocte un banc en 5-3 pour un maximum de possibilités ?

Assez inhabituel pour être souligné, les remplaçants de l'équipe de France se présenteront en "5-3" face aux All Blacks. Un choix qui laisse de multiples options au staff.

De l'innovation à juste titre

À seulement trois jours de défier l'une des meilleures nations de l'histoire pour la première Coupe du monde en France, Fabien Galthié et son staff ont préféré se laisser une marge de manœuvre avec les finisseurs. Fini le fameux "5+1+1" avec Sekou Macalou, il sera question là d'un bon vieux 5-3", avec 5 avants et 3 trois quarts. Néanmoins, ce choix permet aussi de s'amuser avec les postes des joueurs.

Le sélectionneur des Bleus s'explique : "Par rapport à la forme du moment, à l’équilibre de notre équipe, nous avons pensé qu’il fallait répartir la force, la puissance et l’énergie de nos finisseurs, de manière, entre guillemets, plus classique. Avec des profils de joueurs complémentaires pour pouvoir apporter de l’énergie au bon moment."

Une première ligne moderne

Lorsqu'on vous dit que cette équipe de France est tout-terrain, ça se confirme même en première ligne ! Ce week-end, Julien Marchand sera titulaire, comme à son habitude, et aura comme remplaçant son coéquipier en club, Peato Mauvaka. Ce dernier est un redoutable finisseur, mais peut s'avérer très utile en cas de problème en troisième ligne ! En effet, face à l'Écosse, Mauvaka officié en fin de match en numéro 8, et ses qualités de manipulateur de balle et de plaqueur sont mises en lumière. Avec le Stade Toulousain, il a déjà joué à deux reprises la saison passée à ce poste. En plus de cela, seul Paul Boudehent est remplaçant en troisième ligne.

On enchaîne avec un autre première ligne, et un autre Toulousain en la personne de Dorian Aldegheri. Ce dernier est allé se chercher une place de remplaçant à droite de la mêlée tricolore, mais sera une option de plus pour les Bleus. En effet, ce robuste joueur peut aussi dépanner à gauche, et quand on connaît les pépins physiques de ces joueurs, il devra rester sur le qui-vive.

Une équipe à 5 troisièmes ligne ?

L'une des grandes forces de nos Bleus, ce week-end, sera la mobilité ! En effet, ballon en main, nos avants pourront jouer comme des trois quarts, si la possession est en notre faveur. Le tandem Woki-Flament fait rêver plus d'une nation, car ces deux-là restent de formidables armes en touche, mais jouent comme des troisièmes lignes. Avec la France, Cameron Woki a plus joué en troisième ligne qu'en seconde. D'ailleurs, ce joueur a exercé 85 fois en troisième ligne dans sa carrière, pour seulement 25 à l'attelage.

Pour "la Flamme", le numéro quatre ou cinq lui est plus familier, bien qu'il ait déjà goûté plusieurs fois aux joies de la troisième ligne aile. Une fois de plus, sa polyvalence pourrait ravir Fabien Galthié et ses hommes.

Pour finir chez les gros, Paul Boudehent est la petite surprise gardée par le sélectionneur à l'annonce de cette composition d'équipe. Le Rochelais évolue aussi bien en troisième ligne aile qu'en numéro 8, et pourrait d'ailleurs épauler Alldritt durant la compétition, lui qui est tout seul à ce poste. Cependant, le joueur de 23 ans s'est déjà entraîné avec une chasuble de trois-quarts avec les Bleus, et notamment au centre ! Bien que cette configuration reste très rare, nous ne savons pas de quoi est fait un match.

Une ribambelle de couteaux suisses

Notre ligne d'arrières est composée de joueurs d'exception, avec une capacité d'adaptation assez impressionnante. Par exemple, Yoram Moefana qui s'était révélé aux yeux de tous sur l'aile de l'attaque, s'est peu à peu imposé au centre et sera titulaire en l'absence de Danty. Sur le banc, un autre centre de formation pourra couvrir plusieurs postes, en la personne d'Arthur Vincent. Le Montpelliérain sera un remplaçant de Moefana et Fickou, mais aussi de Villière et Penaud, car il peut jouer à l'aile.

Dans le champ profond, Thomas Ramos reste le deuxième choix à l'ouverture et cas de blessure de Jalibert, ce dernier basculera au cœur du jeu. Melvyn Jaminet et Maxime Lucu devraient quant à eux rentrer à leur poste habituel.

