RUGBY. Coupe du monde. La solide composition des All Blacks pour défier le XV de France sans Barrett

Découvrez la composition de la Nouvelle-Zélande pour le match d'ouverture de la Coupe du monde face au XV de France vendredi 8 septembre.

Ce vendredi, la Nouvelle-Zélande, triple champion du monde, défie le XV de France devant son public. Un choc aux airs de finale en guise de match d'ouverture, les supporters ne pouvaient pas rêver mieux.



La première information, c'est que Jordie Barrett n'est pas sur la feuille de match. On retrouve Anton Lienert-Brown au centre aux côtés de Rieko Ioane. XV DE FRANCE. Sans Danty, la France débute avec Moefana au centre pour affronter les Blacks !Barrett est forfait en raison d'une blessure et rejoint Brodie Retallick, Emoni Narawa, Shannon Frizell et Tyrel Lomax sur la liste des joueurs indisponibles pour ce choc en ouverture du Mondial.



Notez que l'ailier Emoni Narawa est forfait pour le reste de la compétition. Touché au dos à l'entraînement à Lyon cette semaine, il quittera la France après le match de vendredi.



Notez qu'environ la moitié de l’équipe des All Blacks célébrera sa toute première participation à la Coupe du monde tandis que d’autres reviendront pour leur deuxième, troisième ou même quatrième participation. ALL BLACKS. COUPE DU MONDE. Codie Taylor, soldat de l'ombre, talent éclatantOn pense notamment à Beauden Barrett, Aaron Smith ou encore Samuel Whitelock et Codie Taylor.



Au cours de neuf coupes du monde, la France et la Nouvelle-Zélande ont croisé le fer lors d'un match de poule (2011), de deux quarts de finale (2007, 2015), une demi-finale (1999), une petite finale (2003) et de deux finales (1987, 2011).