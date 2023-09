ALL BLACKS. COUPE DU MONDE. Codie Taylor, soldat de l'ombre, talent éclatant

À 32 ans, Codie Taylor va vivre sa 3ème coupe du monde et devrait être titulaire face aux Bleus, vendredi. Focus sur ce joueur qui, sans faire grand bruit, a toujours flirté avec l'excellence.

Le saviez-vous : Codie Taylor fêtera sa 80ème sélection, face aux Bleus, ce vendredi en ouverture du Mondial. Une marque qui, à 32 ans et en Nouvelle-Zélande, force le respect peut-être plus qu'ailleurs encore. Parce que ses 80 capes dont 48 en tant que titulaire, Taylor est allé se les chercher avec un certain Dan Coles collé aux basques, sans parler de tous ceux qui ont lorgné sa place au fil des années comme Asafo Aumua, Liam Coltman, ou Samisoni Tauke'iaho, avec plus ou moins d'insistance.

SUPER RUGBY - CODIE TAYLOR RÉGALE AVEC UNE SUBLIME REMISE INTÉRIEURE EN AVEUGLE

Car après 8 ans de bon et loyaux services aux All Blacks, et une régularité assez dingue, le talonneur des Crusaders figure encore en pole pour être le titulaire du poste face au XV de France.

Codie Taylor, pour ceux qui n’aurait en tête que la "gueule" du numéro 2 des Crusaders ou ses tatouages imposants sur les bras, c’est aussi et surtout un garçon à la vitesse surprenante pour le poste. Un talonneur propre sur les fondamentaux sans être non plus Rory Best ou Dan Sheehan, qui magnifie en revanche ses standards par un sens du placement et du jeu quasiment unique pour le poste.

En témoignent ses 20 essais en sélection, mais aussi ses actions d’éclat tel un facteur, comme en 2021 face aux Springboks, où sur un ballon tombé, dans le désordre, il avait franchi la défense adverse tel un 3/4 centre, avant de jouer un deux contre un à la perfection pour décaler Will Jordan, qui filait dans l’en-but grâce à ses cannes.

VIDEO. OUBLIEZ AUMUA, LA NOUVELLE BOULE DE BOWLING DES ALL BLACKS, C'EST SAMISONI TAUKEI'AHO

Un penchant pour le jeu et les espaces qui, à l’instar de Dan Coles, ne l’empêche pas d’être un gros ferrailleur, en dépit d’un gabarit lambda sur la scène internationale (1m83 pour 108kg), bien loin des monstres comme Malcolm Marx ou Samisoni Taukei’aho. On ne figure pas dans l'élite des talonneurs mondiaux pendant près d'une décennie simplement en courant aussi vite que son numéro 12...

Une histoire intéressante



Et puis, pour s’intéresser d’un peu plus près à celui qui sera probablement opposé à Julien Marchand dans la cage, ce vendredi, connaissiez-vous son histoire particulière avec les All Blacks ? Un héritage qu’il tire de son… arrière-arrière-grand-père, Walter Pringle, lui-même international sous le maillot noir dans les années 1890.

Vos Matchs de rugby France/All Blacks et Angleterre/Argentine à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une particularité qui fait de lui le joueur avec le lien direct au maillot des All Blacks le plus ancien du pays, à l’heure actuelle. Chose avec laquelle on ne badine pas, en Nouvelle-Zélande…