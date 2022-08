VIDEO. Oubliez Aumua, la nouvelle boule de bowling des All Blacks, c'est Samisoni Taukei'aho

Lui ? Voilà plus d'un an qu'on se régale à le voir culbuter ses opposants à chaque sortie. Alors ne nous demandez pas pourquoi on ne le présente qu'aujourdhui.

Avec ses joues fournies et sa bouille de gros bébé, on aurait presque envie de lui pincer les fossettes à chaque fois qu'il esquisse un sourire. Pourtant et désolé pour les plus courageux de nos lecteurs, vous le ferez sans nous. On ne prendra pas le risque que Samisoni Tauke'iaho nous mange tout cru s'il est mal luné... Car ce garçon est une bête, un boeuf, que dis-je, un monstre. Avec son physique cubique et ses 115kg (pour 1m83) de barbaque tongienne sur la balance, le jeune All Black n'est vraiment pas du genre à faire rire sur un terrain. En Nouvelle-Zélande, si Asafo Aumua est le talonneur star des réseaux sociaux, Tauke'iaho est tout aussi puissant, plus régulier et lui, sélectionné avec les Blacks. Pour preuve, dans le même style de talon plus explosif qu'un 3/4 centre, le joueur des Chiefs a inscrit plus d'essais en Super Rugby comme en NPC que son homologue des Hurricanes, et ce pour sensiblement le même nombre d'apparitions.

Y'a rien là ? Si, en l'occurrence une grosse trentaine de réalisations en tout juste 105 apparitions chez les professionnels. Des statistiques plus que correctes pour un ailier mais on vous redit, le natif des Tonga porte bien le numéro 2 dans le dos. Cette saison, il plantait encore 5 essais en Super Rugby Pacific. Des statistiques qui lui permirent d'être titularisé - devant Codie Taylor et Dane Coles - la semaine dernière face à l'Afrique du Sud. Et s'il fut difficile de surnager au sein du marasme néo-zélandais (oui, il faut le dire), Taukei'aho fut l'un des seuls avants NZ à repondre à la densité physique des Boks. Auteur de quelques belles charges (6 courses et 15m parcourus) et relativement propre sur les fondamentaux, le joueur de Waikato a fait belle impression face au monumental Malcolm Marx.

Et pour ceux qui douteraient encore que celui qui vient de fêter ses 25 ans est une véritable petite bombe, guettez plutôt cette petite vidéo highlights. Une compilation où on le vit faire des débuts fracassants sous le maillot noir l'an dernier, ou encore où l'on peut apercevoir l'une de ses charges de taureau face à l'équipe de France en novembre dernier. Ce jour-là, le garçon peut-être le moins connu de l'effectif des Blacks avait sonné la révolte néo-zélandaise lors de son entrée peu après la pause. Les épaules des Tricolores doivent encore s'en souvenir...