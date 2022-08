VIDEO. Face aux Blacks, Malcolm Marx a remis tout le monde d'accord dans la hiérarchie mondiale des talonneurs

Monstrueux face aux All Blacks, Marx, moins en vue depuis la perte de sa place de titulaire voilà 3 ans, a remis tout le monde d'accord. Le boss, c'est lui.

Question de quotas, de forme et de choix du coach, difficile de croire que ce gars-là était cantonné à une place de remplaçant depuis près de 3 ans. Depuis le Mondial 2019 au Japon et un match face à la Nouvelle-Zélande, Malcolm Marx n'avait été titulaire qu'une seule petite fois en 21 sélections. Une rencontre face à l'Argentine, lors de laquelle il avait d'ailleurs été énorme, mais qui n'avait pas suffit à rebattre les cartes dans l'esprit de Jacques Nienaber, pour les raisons évoquées ci-dessus. Reste que ce samedi, pour l'ouverture de ce Rugby Championship 2022, le natif de Germiston fut choisi pour débuter, afin d'imposer le maximum de densité à cette équipe All Blacks souvent en difficulté face à ce type d'opposition. Et ce "cadeau" qui n'en avait rien d'un, Marx l'a rendu au centuple à son sélectionneur.

Car si Handré Pollard a claqué 16 points ou que Kurt-Lee Arendse fut stupéfiant jusqu'à son craquage en fin de partie, sans contestation possible, l'homme du match, c'est lui. Le talonneur au physique de numéro 8 (1m88 pour 117kg) a été tout bonnement démentiel face à Sam Cane et ses hommes. C'est bien simple, il ne leur a laissé aucun répit : à chaque fois que les soutiens offensifs des Blacks n'étaient en retard que d'une demi-seconde ou inefficaces, Marx les punissait d'un grattage parfait. En tout et pour tout, le joueur des Kubota Spears aura glané 2 pénalités au sol, ainsi que récupéré un ballon chaud à la 53ème minute, après s'être battu comme un lion au milieu de 3 Néo-Zélandais.

Aussi, celui qui vient de fêter ses 28 ans a constamment gagné la ligne d'avantage dans ce match, que ce soit en attaque comme en défense. Sa défense justement, celle qui martyrisa les attaquants des Blacks sur chaque intervention, à l'image de ce plaquage à 2 (avec Du Toit) sur Ardie Savea en début de rencontre, aussi bien exécuté que saignant. En attaque, l'ancien gars des Lions n'a pas laissé sa part au chien, avec 7 courses dont quelques belles petites charges de taureau comme il sait si bien le faire. Enfin, il n'y eut rien à redire sur ses touches, preuve que sa propreté au lancer est toujours intacte. Mobile, puissant, bien placé et démoniaque sur les tâches obscures, Marx a donc remis tout le monde d'accord sur la hiérarchie mondiale des talonneurs. Le boss, c'est lui. Sympa pour fêter comme il se doit sa 50ème cape, non ?