VIDÉO. Caleb Clarke sonne la révolte, mais le mal était fait pour les All Blacks face aux Boks

Au terme d'un match âpre et avec peu d'envolées, les Boks l'ont emporté 26 à 10 face aux Blacks. Seul Caleb Clarke a réussi à traverser le terrain, une fois.

Pour l’ouverture du Rugby Championship, à Mbombela, une ville chargée d’histoire, quoi de mieux qu’un alléchant Afrique du Sud vs Nouvelle-Zelande ? Dans un stade comble pour l’occasion, le choc au sommet allait-il tenir toutes ses promesses ? Une réponse pas répondue si vite que ça, pour le coup… Car si les impacts furent d’une rudesse rare, la rencontre fut loin un grand spectacle, elle. En première période, seul un essai d’Arendse en bout de ligne et une relance de Barrett étaient venus mettre du baume à ce match. En clair, celui-ci se résuma à une énorme défense et un opportunisme parfait des Boks, face à des Blacks apathiques, désorganisés et sans solutions devant le rideau Green and Gold.

Au sol, dans les duels aériens, sur la ligne de front, les partenaires de Malcolm Marx (gigantesque ce samedi) ont dominé tous les compartiments du jeu, jusqu'à glaner une victoire méritée. Passée la 70ème minute de jeu et sans qu'aucune action chaude des NZ ne soit à déclarer depuis le coup d'envoi, ou presque, on pensait même que les ouailles de Ian Foster n'iraient pas derrière la ligne pour la première fois depuis novembre 2018. Mais sur une percée dont il a le secret, Caleb Clarke - pourtant dominé par Arendse toute l'après-midi - fit sauter le verrou des Boks avant de contourner Willemse pour, en somme, traverser le terrain sur 70m.





Repris au maillot par l’arrière local à 5m de la ligne, l’ailier des Blues relâchait son ballon d’un modèle du genre, au sol, afin d’attendre le soutien sans être pénalisé. Un soutien qui arrivait par l’intermédiaire de Frizell, qui résistait à Pollard pour marquer le seul essai des hommes en noir. Malgré tout largement insuffisant, d’autant que sur la sirène, un ultime ballon égaré profitait à Willie Le Roux, tout juste entré en jeu, et venait aggraver l’addition. Score finale 26 à 10 et une 5ème place mondiale pour les ABS. Chez qui on peut désormais bel et bien parler de crise…