10 excellentes raisons d'être scotché devant le choc entre les Springboks et les All Blacks dans le Rugby Championship

Ce samedi, les All Blacks défient les Springboks dans le cadre de la première journée du Rugby Championship. Un match à ne manque sous aucun prétexte.

Les All Blacks sont revanchards

Après quatre défaites en cinq matchs, les Néo-Zélandais ont des choses à se faire pardonner auprès de leurs supporters. Les Boks ce n'est pas l'Irlande, mais ils portent aussi un maillot vert alors ça fera l'affaire pour prendre leur revanche. Très critiqués au pays, notamment par des anciens joueurs, les Blacks actuels doivent répondre aux commentaires. Et quoi de mieux qu'un succès chez l'éternel rival pour faire taire une partie des critiques. Une victoire n'effacera pas tout, mais elle leur donnerait du sursis.

Les Boks vont vouloir les enfoncer

À l'inverse, les champions du monde en titre sont en confiance. Certes, ils ont perdu un match lors de la série face au Pays de Galles. Mais ce n'est que le début de la saison international pour les Sud-Africains. Devant leur public, et face à une équipe qui doute, ils ont une très belle occasion d'enfoncer le clou. Il leur faudra faire un match sérieux. Mais on peut s'attendre à un très gros défi physique de leur part. Après l'Irlande, les All Blacks vont avoir du pain sur la planche.

Caleb Clark est titulaire

😱Caleb Clarke invoque Lomu pour une course PHÉNOMÉNALE face aux Wallabies [VIDEO]Il avait explosé aux yeux de la planète ovale face à l'Australie en 2020 avant disparaître presque aussi vite. Ce samedi, le surpuissant ailier sera titulaire face à l'Afrique du Sud. Le joueur des Blues d'Auckland a rongé son frein. Et on imagine qu'il aura à coeur de se montrer sous son meilleur jour à un peu plus d'un de la coupe du monde. Il y a du talent aux ailes de la Nouvelle-Zélande. Et il sait que la moindre erreur pourrait le renvoyer en tribunes. Foster attend sans doute de lui qu'il fasse de gros dégâts dans la défense sud-africaine afin que ses coéquipiers en profite.

Les All Blacks pourraient encore reculer

Les All Blacks n'ont pas le droit à l'erreur dans ce double affrontement en Afrique du Sud. Mais peuvent-ils s'imposer à deux reprises en déplacement. Battre les Boks sur leur pelouse, ils l'ont déjà fait. Mais dans des conditions bien différentes. Ce samedi, ils débarquent dans la position de l'outsider avec une pression énorme sur les épaules. Un revers de plus de 15 points, et ils perdront encore une place au classement mondial. Passant du 4e au 5e rang, le pire classement depuis la création du ranking.

Une première victoire des Boks depuis 2014

On l'a dit, les Kiwis traversent une mauvaise passe. Les Sud-Africains seraient bien inspirés d'en profiter pour enfin gagner à la maison face à cet adversaire redouté. En effet, ils n'ont plus battu les Blacks à la maison depuis 2014. Le 4 octobre 2014, les supporters de l'Ellis Park avaient assisté à la victoire 27 à 25 des Springboks. Ensuite, la victoire acquise en 2021 avait eu lieu en Australie. Celle en 2018, du côté de Wellington. Huit ans, c'est long. Surtout qu'entre temps, ils ont encaissé un sévère 57 à 15 du côté de Pretoria.

Les Néo-Zélandais pourraient égaliser

La rivalité entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande est sans doute la plus féroce de l'histoire du rugby. Les deux nations ont croisé le fer à 101 reprises jusqu'à présent. Les All Blacks devancent largement leurs meilleurs ennemis avec 60 succès contre 37 pour les Boks. Cependant, ces derniers ont remporté 25 victoires sur leur pelouse en 50 affrontements contre 24 pour les Néo-Zélandais. En cas de succès samedi, ils égaliseraient donc avec la possibilité de passer devant une semaine plus tard.

Pour voir Will Jordan faire des merveilles

CRUSADERS : Will Jordan, la dernière pépite tombée d'un arbre en Nouvelle-Zélande [VIDEO]Si vous a parlé de Caleb Clark sachez que sur l'autre aile, les All Blacks ont aligné Will Jordan. On vous le présentait comme une pépite à suivre en 2019. Depuis, l'ailier des Crusaders s'est installé comme l'arme numéro 1 de la Nouvelle-Zélande. Voyez plutôt, en l'espace de 15 matchs (11 comme titulaire), il totalise déjà 19 essais ! Un ratio totalement dingue pour ce joueur non seulement rapide mais doté d'une excellente vision du jeu. Il pourrait très bien battre des records chez les All Blacks s'il continue sur sa lancée.

Eben Etzebeth en mode superman

Après avoir profité du beau temps à Toulon, Eben Etzebeth est revenu au pays plus en forme que jamais, tel superman ayant vu son corps de kryptonien boosté par le soleil terrien. Ce samedi, les All Blacks devraient en faire les frais. On peut compter sur le deuxième ligne pour jouer dur dans les rucks. Quitte à faire faire dégoupiller les Néo-Zélandais, eux qui ont été particulièrement indisciplinés face à l'Irlande. Ne vous étonnez pas s'il termine une fois de plus avec le maillot déchiré.

Les frères Barrett pourraient marquer l'histoire

Ce samedi, les frères Barrett seront une nouvelle fois tous titulaires. En effet, Beauden Barrett a été préféré à Richie Mo'unga à l'ouverture tandis que Jordie portera le numéro et Scott sera dans la cage. Si l'un d'eux venaient à marquer des points, ce qui est probable étant donné que les deux premiers cités peuvent buter, ils rapprocheraient la fratrie d'une marque mémorable. En effet, les Barrett ne sont qu'à 38 points des 1000 points inscrits. Voilà où ils en sont actuellement : Beauden Barrett (708 points), Jordie Barrett (229 points) et Scott Barrett (25 points).

Ce pourrait être le dernier match d'Ian Foster

Suite au revers historique face à l'Irlande en juillet, la question du départ d'Ian Foster a été posée. La fédération néo-zélandaise a choisi de lui accorder encore sa confiance. On peut cependant penser que ce double affrontement est l'ultime chance pour le sélectionneur de faire ses preuves. Beaucoup militent pour que Scott Robertson, l'entraîneur des Crusaders, prenne sa place. Mais le timing n'est pas idéal non plus. Si les Boks infligent deux sévères défaites aux All Blacks la question pourrait rapidement se reposer.