XV DE FRANCE. Sans Danty, la France débute avec Moefana au centre pour affronter les Blacks !

Pour le premier match de la Coupe du monde en France, l'équipe de France est handicapée par plusieurs blessures importantes. Voici la composition de nos Bleus.

Danty encore trop juste

Si le joueur de La Rochelle ne semblait pas vraiment gêné cette semaine à l'entraînement, le staff du XV de France a privilégié son repos pour le moment. Titulaire lors du dernier Grand Chelem de l'équipe de France, Yoram Moefana débutera ainsi la Coupe du monde avec le 12 dans le dos !

Le Bordelais sera bien évidemment accompagné de Gaël Fickou, qui fêtera sa 82ᵉ sélection avec les Bleus.

Pour le reste de l'équipe, Fabien Galthié n'a pas fait de grandes surprises avec la titularisation de Matthieu Jalibert à la charnière, au côté du capitaine Dupont. Aux ailes, Gabin Villière et Damian Penaud seront reconduits. Thomas Ramos, le buteur maison et cadre de la sélection, couvrira le champ profond.

Woki-Flament en deuxième ligne

C'était ce qui était pressenti depuis quelques jours, et en l'absence de Paul Willemse, le staff des Bleus a opté pour une deuxième ligne très aérienne avec le tandem Woki-Flament. Les deux jeunes joueurs seront opposés à Whitelock et Barrett.

En troisième ligne, du très solide avec la triplette gagnante composée de François Cros et Charles Ollivon, encadré par Gregory Alldritt. Pour cette rencontre, Anthony Jelonch reste encore juste physiquement.

Pour les trois de devants, rien de bien surprenant non plus avec Julien Marchand qui encadrera Uini Atonio et Reda Wardi.

À noter que sur le banc de touche, Galthié a choisi un "5-3", avec la présence de Maxime Lucu, Arthur Vincent et Melvyn Jaminet pour les trois quarts.