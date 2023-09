RUGBY. Coupe du Monde. Penaud, Jordan, qui pourra battre le record incroyable d'Habana, Lomu et Savea ?

Huit essais, c’est le record détenu par les ailiers Jonah Lomu, Byran Habana et Julian Savea dans un seul mondial. Quels joueurs pourraient faire mieux à la Coupe du monde ?

Lors de la dernière coupe du monde au Japon, le Gallois Josh Adams s’était approché du record avec 7 réalisations. Cette année, de nombreux candidats vont tenter de passer le cap des 8 essais lors de ce mondial 2023.

Commençons par l’équipe de France et son serial marqueur Damian Penaud. Le futur bordelais a déjà inscrit 29 essais en 44 sélections, dont le record d’essais dans un tournoi des 6 Nations avec 12 réalisations. L’ancien clermontois est un des cadres du XV de Fabien Galthié, il se démarque par sa capacité à franchir et à créer des brèches dans les défenses adverses, même à partir de situation compliquée, sans espace en face de lui.

Côté écossais, les ailiers ne sont pas en reste. Le surpuissant ailier Duhan Van Der Merwe (1m93 pour 106 kgs) enchaîne les belles prestations. On se souvient de son incroyable chevauchée lors du dernier tournoi des 6 Nations face à l’Angleterre. Autre gabarit, mais tout aussi performant, Darcy Graham peut lui aussi prétendre à ce record d’essais, avec ses appuis électriques et le jeu au large orchestré par Finn Russell.

Dans la lignée des Bryan Habana, JP Pietersen et récemment Makazole Mapimpi et Cheslin Kolbe, les Springboks arrivent en France avec des ailiers très efficaces. Commençons par un ailier casqué supersonique avec une grande qualité d’appuis… et non, cette fois-ci, nous ne parlons pas de Cheslin Kolbe mais de son nouveau sosie Kurt-Lee Arendse. Le joueur des Bulls s’est imposé dans le XV titulaire des Sud-Africains avec des performances majuscules en Rugby Championship (dont un triplé face aux Wallabies).

Difficile de ne pas évoquer les records d’essais sans parler du joueur des Crusaders Will Jordan. Le Néo-Zélandais détient un ratio proche de la perfection pour un ailier avec quasiment un essai par match. Bien aidé par sa pointe de vitesse et sa vision avec ses coups de pied par-dessus la défense, il fait partie des sérieux prétendants pour le record d’essais dans un mondial. Espérons pour les Bleus qu’il ne pourra pas exprimer tout son talent ce vendredi.

On pourrait également citer des joueurs en formes ou très réguliers comme les ailiers Mark Hansen (Irlande) ou Marika Koroibete (Australie). Sans oublier les arrières fidjiens capables de fulgurances comme Semi Radradra, Josua Tuisova ou Waisea Nayacalevu.

Mais la grosse côte de ce mondial se trouve peut-être chez les avants argentins et plus précisément avec son capitaine Julian Montoya. Le talonneur avait inscrit 4 essais lors de la dernière édition au Japon et pourra profiter d’une poule plus abordable (Angleterre, Japon, Samoa et Chili), pour récompenser les efforts de son pack d’avants qui dominent souvent ses adversaires.