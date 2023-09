Le sélectionneur des Néo-zélandais a réagi aux rumeurs concernant les demandes de renseignements de certaines équipes sur les possibles sanctions par rapport à l’espionnage dans une coupe du monde.

Suite à l’annonce de la composition des All Blacks face au XV de France, Ian Foster a répondu à la question d’un journaliste sur ces possibles tentatives d’espionnage :

'' Non, je n’en ai pas entendu parler. Ce n’était pas nous. On s’est fait espionner ? " Bienvenue à la Coupe du Monde '' je dirais. C’est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de pression et tout le monde ne réagit pas de la même manière. ''

L’ancien demi d’ouverture des Waikato Chiefs a préféré ne pas trop s’étaler sur le sujet, même s’il n’a pas totalement nié la possibilité que des nations espionnent leurs concurrents avant le coup d’envoi de ce mondial :

'' C’est un moment passionnant et tout le monde cherche à se procurer un avantage. Je ne sais pas trop d’où vient cette histoire. Je suis persuadé que nous nous sommes entraînés seuls, mais qui sait ? ''

Des déclarations qui restent bien loin de celles d’Eddie Jones en 2019, avant la demi-finale entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande :

'' Il y avait bien quelqu’un dans un appartement en train de nous filmer, mais c’était peut-être un fan japonais ''.

Celui qui est maintenant sélectionneur de l’Australie avait même avoué avoir eu recours à ces méthodes lors de son mandat avec les Wallabies :

'' Nous avions l’habitude de faire ce genre de choses. Mais je ne l’ai pas fait depuis 2001. Ce n’est pas nécessaire. Tout le monde sait ce que les autres font. Il n’y a plus de surprises dans le rugby mondial. ''