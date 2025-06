TRANSFERT. TOP 14. Malin et musclé, le recrutement ciblé de Castres pour dynamiser son jeu

Le CO officialise un mercato ambitieux avec Durand, Karawalevu, Vargas et l’arrivée de Julien Tastet dans le staff.

Pas de feu d’artifice, mais un recrutement solide, réfléchi, et dans l’ADN du club. Ce mardi, le Castres Olympique a officialisé plusieurs renforts pour la saison à venir. Des profils complémentaires, entre puissance fidjienne, retour de JIFF et pari sur la jeunesse. Un mercato à la mode CO. TRANSFERT. TOP 14. Un Castrais fait aussi le choix de la PRO D2 avec l'envie de briller



Durand, Karawalevu, Vargas

Parmi ceux qui vont découvrir le CO durant l'intersaison, on retrouve Teddy Durand, talonneur mobile et efficace de 25 ans, auteur de 8 essais cette saison avec Oyonnax. Passé par le Stade Toulousain, celui qui a été formé à Launaguet s’engage jusqu’en 2028.

À ses côtés, Vuate Karawalevu, international fidjien de 24 ans, débarque tout droit du Super Rugby. Capable d’évoluer au centre, à l’aile ou à l’arrière, il s’est distingué avec les Fijian Drua pour sa puissance et sa polyvalence. Il portera les couleurs castraises jusqu’en 2027.

Autre dynamiteur annoncé : Adam Vargas, ailier formé au LOU, révélation de Valence Romans avec 22 essais en PRO D2. Rapide et finisseur dans l’âme, il arrive pour deux saisons.

Ramototabua, Mouandjo, Guilhot : jeunesse et relance

Le CO mise aussi sur l’avenir avec Veresa Ramototabua, troisième ligne explosif passé par Mont-de-Marsan et Oyonnax. En convalescence après une blessure au genou, il devrait faire son retour à l’automne. À 25 ans, ce joueur JIFF complète un pack déjà dense.

Le Centre de Formation s’enrichit également avec Alfred Mouandjo, pépite de Massy (19 ans) qui a claqué un triplé contre Tarbes cette saison, et Louka Guilhot, ouvreur prometteur, formé à Valence Romans puis à Clermont, déjà international U20 Développement.

Julien Tastet dans le staff des avants

Côté encadrement, Julien Tastet rejoint l’organigramme en tant qu’entraîneur des avants. L’ancien guerrier du Stade Montois viendra renforcer un staff très “bleu et blanc” aux côtés de Yannick Caballero et Karena Wihongi. TOP14. TRANSFERT. Un trio castrais débarque en PRO D2 avec des objectifs bien différentsAprès les départs de plusieurs éléments vers la Pro D2, Castres reconstruit en mode malin. Solide sur ses bases, et fidèle à sa ligne.