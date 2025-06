Top 14. Blessures, retours, incertitudes : où en sont les infirmeries des finalistes ?

Toulousains et Bordelais se rencontrent samedi pour l'un des matchs les plus importants de leur saison, l'heure de passer en revue les infirmeries de chacun.

Un an plus tard, Toulouse et Bordeaux se retrouvent à nouveau en finale de Top 14. Si les Bordelais y étaient arrivés émoussés et diminués l'an dernier, ils semblent ajourdhui en pleine forme, au contraire des Toulousains.

Les Garonnais déplorent en effet, les blessures longues durées de joueurs majeurs. Antoine Dupont et Peato Mauvaka ont terminé leur saison depuis bien longtemps déjà, touchés au genou. Ange Capuozzo est lui forfait depuis peu, blessé à la cheville contre Perpignan lors de la dernière journée de Top 14.

Des retours et des incertitudes à Toulouse

Du côté des retours, Blair Kinghorn a participé à la demi-finale contre Bayonne, disputant 60 minutes. Il devrait être apte pour la finale, tout comme Richie Arnold. Le deuxième-ligne est tout proche d'un retour. S'il n'était pas présent à Lyon en demie, l'Australien pourrait participer au dénouement de la saison.

Paul Costes est, lui, incertain. Touché au genou contre le LOU lors de la J25, il arrive au terme de sa période d'indisponibilité présumée. Une incertitude qui concerne également son partenaire Mathis Castro-Ferreira. Secoué à la machoire mais aperçu à l'entraînement en stage avant la demi-finale, il pourrait participer à la dernière étape. Quid aussi de David Ainu'u, qui ne semble pas loin de la reprise mais dont on ne connaît pas vraiment l'état.

Des Bordelais en forme et peu handicapés

Les adversaire des Toulousains, l'Union Bordeaux-Bègles, semblent être en pleine possession de leurs moyens. Peu d'absences majeures à noter, si ce n'est celle d'Adam Coleman, récemment blessé à l'épaule.

Le seul souci que rencontre l'UBB est au niveau des commotions cérébrales. Car 2 éléments importants de son effectif étaient absent en demi-finale pour cette raison. Le premier, Sipili Falatea, devrait normalement être apte contre Toulouse.

Le second, Louis Bielle-Biarrey, est davantage incertain. Commotionné contre Vannes lors de la dernière journée, il a eu du mal à récupérer et un doute demeure toujours quant à sa présence en finale. L'ailier enchaîne les petits soucis, au point, peut-être, de rater la finale de Top 14.