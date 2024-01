Top 14. Dupont, Macalou, etc. Êtes-vous d’accord avec notre XV spécial doublons ?

Alors que de nombreuses têtes d’affiche sont allées garnir les rangs des sélections européennes, quels cadors restent-ils en Top 14 ? Quel XV formeraient-ils ?

Le Top 14 a ses exploits et ses failles. Parmi elles, la période de doublons fait souvent grincer des dents beaucoup d’observateurs. Chaque hiver, de début février à la fin mars, certains des meilleurs joueurs de notre Championnat rejoignent leur sélection pour le Tournoi des 6 Nations, alors que les clubs jouent en parallèle.

Si l'on veut voir le verre à moitié plein, cette période a un mérite : pouvoir apprécier la profondeur d’effectifs des équipes qui peuplent la Première Division. À ce petit jeu, certaines formations souffrent, quand d’autres en profitent. Ainsi, faisons un tour des meilleurs joueurs de notre championnat disponibles durant les doublons. (Attention, aucun joueur intégré dans la liste des 34 joueurs choisis par Fabien Galthié ne peut être pris en compte.)

Un pack puissant et mobile

Si son pack ne roule pas sur le Top 14 en conquête, les avants de l’UBB font parler d’autres qualités. Le talonneur Maxime Lamothe et le pilier droit Ben Tameifuna brillent dans le jeu courant, autant par leur mobilité que leur puissance. Ensuite, le jeune Matis Perchaud, qui rejoindra l’UBB à la fin de la saison, complète la première ligne. Possiblement appelé avec la Géorgie, Sergo Abramishvili ne peut pas postuler avec le numéro 1 dans le dos au sein de ce XV.

En deuxième ligne, le géant toulousain Richie Arnold se retrouve aux côtés du colosse Tom Staniforth, meilleur plaqueur du championnat. Le pack se complète avec Sekou Macalou et Siya Kolisi en tant que flanker, mais aussi avec la présence du virevoltant Bordelais Pete Samu en numéro 8.

Des arrières vifs et précieux

À la charnière, peu de débats prendront place pour savoir qui sera le meilleur numéro 9 de ces doublons, étant donné qu’Antoine Dupont ne disputera pas le Tournoi des 6 Nations. Pour l’accompagner, il fallait faire un choix entre les ouvreurs non-appelés. Ainsi, Camille Lopez intègre cette liste, devant Hastoy, Popelin, Simmonds ou encore Segonds.

Au centre, le duo ultra-complet Pita Ahki - Jeremy Ward figure dans notré équipe type des doublons. Solides défensivement et éblouissant dans les phases offensives, les deux centres sont des valeurs sûres de leur équipe cette saison et figurent (même hors période de doublons) parmi les meilleurs joueurs du Top 14 à leur poste.

Sur les ailes, les deux flèches Madosh Tambwe et Henry Arundell sont mises en avant. Pour cause, ils sont les deux joueurs avec les meilleurs taux d’essais par match du Top 14, derrière Damian Penaud. Ils pointent respectivement à 0,8 et 1,2 essai par rencontre. Derrière eux, on retrouve d’autres trois-quart qui brillent depuis ce début de saison comme le Castrais Nathanaël Hulleu, le Palois Théo Attissogbe, le Basque Rémy Baget (Bayonne ou encore Pablo Uberti (UBB).

Pour porter le numéro 15, le nom de Brice Dulin revient par nature, tant le Rochelais affiche une aisance effarante, malgré les années. Avec un coup de pied puissant, de belles relances et une réussite folle pour récupérer ceux de ses adversaires, l’international français est loin de faire tache dans ce XV des doublons. D’autres profils plus relanceurs comme le Palois Jack Maddocks ou le Parisien Léo Barré auraient pu postuler.