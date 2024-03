RUGBY. VIDÉO. Depoortere, le crackito de l’UBB transperce la rétine de Galthié et le Racing 92 en Top 14

Imperturbable, Nicolas Depoortere continue de faire les yeux doux au XV de France et à Fabien Galthié en épatant son monde à l’UBB, en Top 14.

Ça fait déjà bien longtemps qu’il a tapé dans l’œil des amateurs de Top 14. Pour le sélectionneur du XV de France, les épais binocles de Fabien Galthié semblent plus compliqués à transpercer. Encore auteur d’un match magistral, Nicolas Depoortere a signé de son talent la victoire de l’UBB à la maison face au Racing 92 (21-5), ce samedi.

XV de France. Lebel, Depoortère, Abadie... Ces joueurs qui peuvent rabattre les cartes

Auteur des deux seuls essais de son équipe, le centre de 21 ans paraît encore au-dessus du lot en Championnat. Aligné avec le 13 dans le dos, le centre bordelo-béglais a trouvé la faille d’une défense francilienne hermétique depuis le début de la rencontre. Pour preuve, il n’y avait que 6-0 en faveur de l’UBB à l’heure de jeu.

Depoortere, attaque éclair

À la 62ᵉ minute de jeu, le champion du monde U20 est à la conclusion d’un beau mouvement collectif, impulsé par une percée sur son aile du jeune Maël Moustin. Avec une course intelligente, il vient prendre la ligne défensive du Racing 92 à contre-pied. Il a beau être tenu par Tristan Tedder et Donovan Taofifenua, Nicolas Depoortere s’effondre dans l’en-but sans encombre.

RUGBY. Danty, Depoortere, Fickou, etc. Comment le XV de France peut-il se révolutionner au centre ?

Alors qu’une nouvelle pénalité de Matéo Garcia mettait les locaux à 14 points d'écart, les joueurs de l’UBB étaient sous pression à 10 minutes du coup de sifflet final. À seulement quelques mètres de leur ligne, Nicolas Depoortere est venu libérer le stade Chaban-Delmas avec une action folle.

Toujours impressionnant de mobilité, le numéro 8 de l’UBB Tevita Tatafu attaque la ligne du Racing 92. En prenant l’intervalle et avec sa puissance, il avance de quelques mètres. Face à un alignement alto-séquanais désorganisé, il transmet le ballon à son numéro 13 dans sa chute.

RUGBY. TOP 14. Costes, Gailleton, Depoortere… Et si le centre appartenait (déjà) à la jeunesse ?

À ce moment précis, Nicolas Depoortere a 90 mètres à parcourir. Avec déjà 70 minutes dans les jambes, l’ancien Bleuet signe un sprint formidable. Avec sa vitesse, il échappe à trois plaquages racingmen et fait exploser le stade.

#TOP14 - L'excès de vitesse de la J17

On rappelle à Nicolas Depoortère que depuis le 1er janvier 2022 la limitation de vitesse dans Bordeaux a été fixée à 30 km/h 😅

Petite infraction du centre de l'@UBBrugby qui rapporte 4 points à son équipe 👮‍♂️ pic.twitter.com/hWU0GXBqXU — TOP 14 Rugby (@top14rugby) March 3, 2024

Avec de telles performances, le jeune centre est de plus en plus plébiscité avec le XV de France. Après un nul décevant face à l’Italie, l’équipe de Fabien Galthié pourrait avoir besoin d’un certain renouveau face au pays de Galles, le week-end prochain. D’autant plus, comme le dit Nicolas Depoortere à Rugbyrama, “on verra ce qui va se passer”, surtout après tant d’efforts.

VIDEO. ''Ce qu'il fait à son âge, c'est Incroyable'', Matthieu Jalibert élogieux envers Nicolas Depoortère