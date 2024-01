VIDEO. ''Ce qu'il fait à son âge, c'est Incroyable'', Matthieu Jalibert élogieux envers Nicolas Depoortère

Matthieu Jalibert n'a que des compliments à faire concernant son coéquipier à l'UBB, le jeune centre Nicolas Depoortère, tout juste appelé chez les Bleus.

RUGBY. 6 Nations. Une liste de 34 joueurs avec beaucoup de surprises pour le XV de France avant l'Irlande !Cinq nouveaux joueurs ont été appelés par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Le Toulousain Meafou, le Racingman Gibert, les Toulonnais Abadie et Halagahu, et le Bordelais Nicolas Depoortère. Le rêve se réalise donc pour ce dernier puisque son copain à l'UBB Louis Bielle-Biarrey figure aussi dans le groupe de 34 retenus avant de défier l'Irlande à l'instar de quatre autres Bordelais : Matthieu Jalibert, Maxime Lucu, Yoram Moefana, Damian Penaud.

C’est un rêve d’enfant qui se réalise de faire partie de ce groupe. Il reste encore du travail pour aller au bout et pouvoir porter le maillot bleu.

Les Bleus pourraient donc avoir un fort accent girondin cet hiver puisque ces derniers sont des titulaires en puissance au sein du XV de France. Néanmoins, Depoortère pourrait bien bousculer la hiérarchie établie et envoyer un cadre sur le banc des finisseurs. Si Galthié venait à l'associer à Yoram Moefana, c'est le "vétéran'' Gaël Fickou qui pourrait peut-être en faire les frais.

Je n'arrive pas à m'en rendre compte. C'est un rêve de gosse. Un des plus beaux rêves qu'on peut avoir. Et je vais partager ça avec Louis, c'est encore plus extraordinaire. On ne se lâche plus. Je ne réalise pas vraiment. (Source : L'Equipe)

Champion du monde U20 l'été dernier, et meilleur marqueur d'essais de la compétition, il a pris de l'épaisseur cette saison à Bordeaux. Un joueur dont ne tarit pas d'éloges son coéquipier, l'ouvreur Matthieu Jalibert, via L'Equipe : ''C'est un top mec, hyper gentil, hyper à l'écoute, hyper respectueux mais qui est tellement fort."

Le numéro 10 des Bleus confie l'avoir pris sous son aile. Mais on peut facilement l'imaginer devenir un joueur important chez les Bleus. "Franchement, ce qu'il fait à son âge, c'est incroyable." Une juste récompense pour lui comme pour Louis Bielle-Biarrey. "Je suis tellement content pour eux parce que ce sont des gros bosseurs."

Nicolas Depoortère sait néanmoins que le plus dur commence. Être appelé est une chose, s'installer sur la durée en est une autre. "Avant je regardais à la télé les Bleus jouer et maintenant, je suis à leur place. Je vais me battre pour continuer à rester dans cette liste. Le travail paye à Bordeaux, où je suis bien entouré. Je suis confiant et j'arrive à mettre mon jeu bien en place."

L'exemple récent de Louis Bielle-Biarrey le motive sans doute encore plus. L'ailier a su saisir sa chance après avoir été appelé pour préparer la Coupe du monde aux dépens des Bleuets. En l'espace de quelques matchs, l'ancien joueur de Grenoble semble avoir réussi à faire son trou. "Dès les premiers entraînements, j'ai compris que ça allait être un crack", lance Jalibert.

Mais s'il est un poste où tout peut rapidement changer, c'est bien celui d'ailier. Outre le talent, c'est la constance dans la performance qui demande le plus d'efforts. Pour l'heure, c'est plein d'insouciance et de confiance que la jeunesse bordelaise va vivre son premier Tournoi des 6 Nations et avec l'intention de briller comme en club. "Ils ont beaucoup de respect pour les mecs qui sont là, mais ils ont quand même le caractère pour s'imposer et jouer avec beaucoup de confiance." S'ils sont aussi performants avec les Bleus qu'avec l'UBB, personne ne s'en plaindra.