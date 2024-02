XV de France. Lebel, Depoortère, Abadie... Ces joueurs qui peuvent rabattre les cartes face à l'Italie

Le XV de France remet le couvert dès ce week-end face aux voisins italiens. Après une victoire sur le fil contre l'Écosse, la bande a Galthié peut-être modifiée, avec de nouvelles têtes.

Historiquement dans le Tournoi des 6 Nations, les matchs à domicile face à l'Italie sont l'occasion pour le staff tricolore de faire tourner l'effectif, de tester des joueurs en manque de temps de jeu ou bien même d'intégrer des joueurs non capés sur la feuille de match.

L'année dernière, Nolann Le Garrec avait été remplaçant contre la Squadra Azzurra, mais n'avait en revanche pas eu la chance de rentrer. Cette fois, il se pourrait que le demi de mêlée du Racing 92 soit titulaire.

Bien que le XV de France ne traverse pas une période idyllique, et que la victoire en Écosse n'ait rassuré personne, Fabien Galthié pourrait lancer dans le grand bain des joueurs inexpérimentés. Il pourrait également donner sa chance à des joueurs présents lors de chaque stage, mais qui ne sont pas sur les compositions. Nous avons retenu cinq profils !

Mathis Lebel

C'est certainement le joueur qui "mérite" le plus une sélection internationale en ce moment, bien que chaque joueur ait son lot de mérite ! Mathis Lebel n'a plus connu les joies de l'équipe de France depuis le 5 novembre 2022, face à l'Australie avec un petit quart d'heure de joué. Il faut aussi remonter à trois éditions en arrière du Tournoi des 6 Nations pour le voir sur une feuille de match.

Et pourtant, l'ailier de Toulouse est régulièrement appelé par Galthié, et fait les allers-retours entre Marcoussis et la ville rose de nombreuses fois dans la saison. L'émergence de Bielle-Biarrey et de Moefana a freiné son ascension internationale, lui qui compte tout de même cinq sélections en Bleu.

Face à l'Italie, ce dernier pourrait être récompensé de son très bon début de saison en club ! Il a joué 14 matchs et a inscrit huit essais. Bien que Penaud soit un titulaire indispensable, Bielle-Biarrey ou Moefana le sont moins, et une titularisation de Lebel serait un moyen de relancer un peu plus la concurrence.

RUGBY. XV de France. Alex Burin en renfort : 5 choses à savoir sur le nouveau pilier des Bleus



Le match de dimanche à Lille sera-t-il l'occasion de voir Nicolas Depoortère sous le maillot du XV de France pour la première fois ? En concurrence avec son homologue des Bleuets, Émilien Gailleton, il semblerait que le Bordelais ait pris une longueur d'avance.

Néanmoins, le jeune joueur est aussi confronté à Gaël Fickou, qui a réalisé un super match contre l'Écosse et qui a fait taire les nombreuses critiques à son encontre. En plus de cela, la polyvalence de Moefana joue en sa défaveur également. Néanmoins, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise, et sa présence sur le banc de touche pourrait aussi récompenser une saison déjà réussie. Inévitablement, Depoortere fera, au minimum, la tournée estivale avec le XV de France.

C'est sans aucun doute la meilleure recrue du RCT cette saison, et l'un des meilleurs joueurs du championnat actuellement. Encore hier soir face à Castres, l'ancien joueur de Brive a été impressionnant, et un des fers de lance de son équipe.

En ce début de semaine, le Toulonnais rejoint Marcoussis et devrait, vraisemblablement, être remplaçant face à l'Italie. Esteban Abadie a une vraie carte à jouer ce week-end, et avec les absences de Jelonch et d'Alldritt, son profil peut être intéressant sur le banc de touche. Son profil aérien, mais également ses qualités au sol ainsi que son habileté balle en main peuvent en faire un des nouveaux hommes de main de Galthié, au même titre qu'un Paul Boudehent. Reste plus qu'à observer la feuille de match du XV de France, pour le reste, nous faisons confiance au joueur.

Au même titre qu'Esteban Abadie, la saison de Léo Barré est absolument fantastique. Étincelant en club, il est devenu en quelques mois un cadre du Stade Français. Utilisé à l'arrière cette saison, l'ancien joueur de l'équipe de France U20 est aussi à l'aise à l'ouverture, ou bien même en qualité de premier centre.

C'est d'ailleurs cette polyvalence qui pourrait être payante pour le joueur de 21 ans, qui pourrait se faufiler sur le banc des remplaçants ! Naturellement, son positionnement sur ce match est sujet à discussion pour le staff de l'équipe de France, et Galthié pourrait favoriser son profil, plutôt qu'à celui d'un ailier. Si le banc est en 5-3, il y aurait alors de grandes chances pour que Barré fasse ses débuts internationaux.

RUGBY. XV de France. Alex Burin en renfort : 5 choses à savoir sur le nouveau pilier des Bleus

Cette saison, Dany Priso est en vue du côté de Toulon ! Si ce dernier n'a pas été appelé pour la préparation du dernier mondial, ou bien même lors du dernier Tournoi des 6 Nations, il reste un profil surveillé par le staff des Bleus.

Sous l'ère de Galthié, Priso a eu six sélections, mais n'a jamais vraiment eu la confiance de son sélectionneur. Avant l'élection de ce dernier à la tête de l'équipe de France, Priso était un remplaçant de luxe, et un membre actif du XV de France.

Néanmoins, ce dernier pourrait retrouver le chemin de la sélection, et prendre place sur le banc. Les dernières performances d'Aldegheri sont pointées du doigt, et à contrario, celle du Toulonnais sont plutôt satisfaisantes. Le match face à l'Italie pourrait être l'occasion de revoir Priso sous le maillot tricolore, lui qui a fêté ses 30 ans le 2 janvier dernier.