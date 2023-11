TOP 14. PRO D2. Le Racing 92 au top, Brive un peu négligeant : où en sont les clubs par rapport au quota de JIFF ?

Si le Racing 92 est le leader incontesté du Top 14, il l'est aussi au niveau des JIFF ! En revanche, en Pro D2, Brive joue avec le feu et ne figure pas dans les clous.

Des moyennes particulièrement hautes

Quel exploit ! Cette année et pour l'instant, les leçons du passé semblent avoir été apprises sur le bout des doigts, et aucune équipe de Top 14 n'est dans le rouge au niveau des JIFF !

Grâce à la Coupe du monde, les clubs ont dû palier l'absence des internationaux par d'autres joueurs, majoritairement issus de la formation française ! De ce fait, nous avons pu voir de jeunes talents s'exprimer, et également des joueurs étrangers appartenant aux centres de formation français.

La Ligue Nationale de Rugby a donc communiqué le premier bilan des JIFF par équipe, en Top 14 et en Pro D2, en tenant compte des six premières journées de championnat. Il se trouve qu'en première division, les comptes sont bons, et même très bons, car trois clubs se détachent avec des moyennes égales ou supérieures à 20 !

Le Comité Directeur de la LNR a validé les moyennes intermédiaires de JIFF sur la feuille de match par club de TOP 14 et de PRO D2. Les voici après 6 journées de TOP 14 et 10 journées de PRO D2. pic.twitter.com/pfhrnR87mG November 28, 2023

Le Racing 92 seul en tête

Pour rappel, que ce soit pour le Top 14 ou la Pro D2, les clubs ne doivent pas avoir une moyenne inférieure à 16 JIFF par match, sous peine d'une sanction sportive. Cette sanction enlève directement des points dans le classement à l'équipe concernée, allant de 6 à 12 points.

Néanmoins, en Top 14, il n'y a pas ce problème-là pour le moment. Le Racing 92 est en tête, avec pas moins de 21,83 JIFF en moyenne par feuille de match ! Les Franciliens sont suivis par le Stade Toulousain, qui a une moyenne de 21,5 joueurs JIFF. À la troisième place, nous retrouvons Bayonne, avec une solide moyenne de 20.

À noter également que Toulon est à 19, en sixième de ce classement, après une saison dernière compliquée vis-à-vis des JIFF.

Pour Oyonnax, qui a une moyenne de 15,33, pas de panique, car les équipes promues en Top 14 doivent aligner au moins 14 JIFF la première année, puis 15 en moyenne la seconde.

Au total, dix clubs de Top 14 peuvent même prétendre pour l'instant aux "Fond JIFF", qui est une prime délivrée par la LNR, aux clubs ayant une moyenne totale au-dessus de 17 ! Cette prime est de 220 000€ minimum.

En Pro D2, Brive est en difficulté

Seul mauvais élève, ou presque, du rugby professionnel en France (dans les deux premières divisions), le CAB accuse le coup en ce début d'exercice. Les anciens pensionnaires du Top 14 ont du mal à se faire aux joutes de la Pro D2, et ne sont que onzième avant de recevoir le Stade Montois ce vendredi soir.

Pour Pierre-Henry Broncan, le défi s'annonce de taille sur le terrain, mais aussi en dehors, car Brive peine à faire jouer des JIFF. Le club corrézien a une moyenne de 15,10 après les six premières journées, et même après 11 journées, cette moyenne ne tend pas à s'améliorer.

A la cinquième place, Béziers fait une plutôt bonne saison, mais obtient une moyenne de 15,90. Rien n'est encore fait, et nous ne sommes même pas la moitié de la saison en Pro D2, mais il faudra surveiller les JIFF pour les Biterrois. Montauban est aussi à la limite, avec 16 de moyenne pile.

TRANSFERT. SUPER RUGBY. Un ancien de la maison toulousaine rejoint... les Crusaders