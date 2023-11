TRANSFERT. SUPER RUGBY. Un ancien de la maison toulousaine rejoint... les Crusaders

Le pilier néo-zélandais aux 108 capes Owen Franks, à Toulouse depuis le début de la saison comme joker Coupe du monde, rejoint les Crusaders.

Les piliers néo-zélandais passés par la France sont donc immortels ! Après Charlie Faumuina (36 ans), qui a finalement disputé la coupe du monde avec les Samoa au lieu de prendre sa retraite, ou John Afoa, 40 piges, pas décidé à raccrocher les crampons, c'est au tour d'Owen Franks de jouer les prolongations.

Alors qu'il fêtera bientôt ses 36 balais (il les aura le mois prochain), beaucoup pensaient que le légendaire pilier droit des All Blacks prendrait naturellement sa retraite à l'issue de sa pige en tant que joker Coupe du monde à Toulouse, durant laquelle il a disputé sept matches de Top 14, dont six comme titulaire. En attendant que Nepo Laulala prenne le relai à Toulouse.

Que nenni ! Le champion du monde 2011 et 2015 va rempiler pour une saison de plus, chez lui, en Nouvelle-Zélande. Et plus particulièrement aux Crusaders, son club de coeur avec lequel il a déjà disputé 153 matchs durant sa carrière. Vrai pilier de mêlée, l'enfant de l'île du Sud s'est en effet engagé pour la saison 2024 avec la franchise la plus titrée du Super Rugby.

Qui, pour pallier les départs de talents comme Jack Goodhue, Richie Mo'unga ou Sam Whitelock, n'hésite pas à aller piocher du côté des anciennes gloires : Franks ne sera pas le seul gars de 35 ans à débarquer à Christchurch, puisque Ryan Crotty et Leigh Halfpenny vont également y poser leurs affaires. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, n'est-ce pas ?