TRANSFERT. TOP 14. Sipili Falatea à Lyon pour remplacer Demba Bamba ?

D'après le Midi Olympique, le pilier international Falatea serait pisté de près par Lyon. L'UBB, qui cherche à le prolonger, attendrait une réponse dans les prochains jours.

Les reines du shopping passeront-elles bientôt par Bordeaux ? On n'en sait absolument rien et à vrai dire, on s'en moque un peu, malgré tout le respect que l'on porte à "ma chérie" Cristina Cordula. Pourtant, l'UBB, qui n'a jamais été aussi active sur le marché des transferts que ces derniers mois, continue de faire les boutiques autant que possible.

TRANSFERT. TOP 14. Louis Rees-Zammit et Damian Penaud sur les ailes de l’UBB l’an prochain ?

Déjà, le rugueux australien Lachlan Swinton (26 ans, 7 sélections) se serait engagé pour plusieurs saisons pour armer encore un peu plus ce pack. Aussi, les anciens de la maison Diaby, Buros et Uberti viennent de prolonger et d'autres noms bien connus de la scène internationale circuleraient du côté de Chaban en ce moment, comme ceux du Gallois Louis Rees-Zammit ou de la poutre écossaise Jonny Gray, nous rapporte le Midi Olympique en ce début de semaine.

TRANSFERT. Bordeaux recrute le sécateur australien Swinton pour la saison prochaine !

Mais Bordeaux cherche aussi à conserver ses meilleurs éléments. À ce propos, un dossier majeur occupe les dirigeants du club girondin en ce moment : celui de Sipili Falatea. Alors que le contrat de l'international français aux 14 sélections se termine en juin 2024, l'UBB cherche à prolonger son pilier droit de 26 ans. Il aurait d'ailleurs reçu une proposition de prolongation qui attend toujours une réponse, détaille le Midol.

À Lyon pour remplacer Bamba ?

Car s'il déjà possède les deux cubes Ben Tameifuna et Carlu Sadie (290 kg à eux deux) à droite de sa mêlée, l'actuel 7ème du classement compte selon lui la triplette parfaite au poste actuellement, et entend donc conserver l'oncle de Yoram Moefana. Et on le comprend !

L’UBB s’est-elle (enfin) trouvé un axe droit digne de ce nom pour remporter le Top 14 ?

Joueur explosif, pâte dans la vie mais rude sur le terrain, Falatea possède de nombreux attributs du pilier droit moderne. En équipe de France, il n'a d'ailleurs jamais déçu, au contraire.

Gonflée par ses 5 Bleus, la ligne de 3/4 de l’UBB va-t-elle éblouir le Top 14 ?

Des qualités et un profil qui, bien sûr, attirent aussi la concurrence : le LOU serait offensif sur le dossier afin de remplacer Demba Bamba, en partance pour le Racing la saison prochaine, tandis que Pau et Toulon seraient aussi venus aux informations.

COUPE DU MONDE. RG Snyman, le géant Springbok qui mangeait des 2èmes lignes au p’tit-déj’

Bref, un dossier chaud, qui devrait trouver son épilogue dans les prochains jours. Et ce alors que le LOU vient déjà d'essuyer le refus du 2ème ligne sud-africain Jean Kleyn en 2ème ligne...